Massimiliano Morra e Sara Di Vaira L' attore condizionato ancora dall' incidente Ballando

Massimiliano Morra - come sta dopo l'incidente. A Ballando con le Stelle : 'Ancora convalescente' : Prima volta di nuovo in pista per Massimiliano Morra a Ballando con le Stelle dopo l'incidente d'auto che lo ha coinvolto quasi due settimane fa . L'attore si è esibito con Sara Di Vara in una Bachata,...

Ballando la giuria non giudica il ballo di Massimiliano Morra : Massimiliano Morra la settimana scorsa ha avuto un incidente d’auto gli ha dato un grande spavento, a lui come ai suoi fans. Massimiliano Morra è tornato a “Ballando con le stelle”, sabato sera, e ha ballato con Sara Di Vaira nonostante le sue condizioni ancora non perfette. Il regolamento di Ballando prevede infatti che per restare in gara bisogna necessariamente esibirsi, anche solo per qualche secondo: così Massimiliano, per continuare ...

Massimiliano Morra riceve 0 a Ballando : l’appello di Milly Carlucci : Milly Carlucci si schiera a favore di Massimiliano Morra a Ballando 13 L’attore napoletano Massimiliano Morra la scorsa settimana, proprio dopo la fine della seconda puntata di Ballando con le stelle 2018, che lo aveva lasciato nervoso e provato per non essere riuscito a dare il meglio di sé, ha avuto un incidente automobilistico dal quale è uscito miracolosamente vivo, seppur con alcune ripercussioni sul piano fisico. Tuttavia, questo ...

Ballando con le stelle 2018 - Massimiliano Morra si è esibito. Ma la performance "non è votabile" : zero punti : "Prendo il raccordo per tornare a Zagarola e vedo una macchina che mi ha tagliato la strada. Non ricordo poi molto, la strada credo abbia fatto diverse capriole. Credo che la mano dellArcangelo Gabriele mi abbia protetto, 9 persone su 10 non ne sarebbero uscite vive da quell'impatto". prosegui la letturaBallando con le stelle 2018, Massimiliano Morra si è esibito. Ma la performance "non è votabile": zero punti pubblicato su TVBlog.it 24 ...

Massimiliano Morra - incidente : ‘Ho emorragie intracraniche’ - poi si sbottona sul rapporto con Sara di Vaira : Massimiliano Morra e Sara Di Vaira di Ballando con le stelle si svelano a Sabato Italiano Massimiliano Morra, reduce dal pericolosissimo incidente stradale capitatogli la settimana scorsa, assieme a Sara Di Vaira, è stato ospite a Sabato Italiano, programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. L’attore, che assieme alla ballerina forma una coppia affiatata a […] L'articolo Massimiliano Morra, incidente: ‘Ho eMorragie ...

