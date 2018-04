Martin Freeman | la fortuna di una faccia qualunque

Cargo : Martin Freeman è un padre disperato nel trailer del film : Netflix ha diffuso il trailer del thriller Cargo , con protagonista l'attore Martin Freeman e tratto dall'omonimo corto. Il film sarà distribuito in streaming a partire dal 18 maggio ed è ambientato in Australia dopo una violenta epidemia. Andy , Freeman, è un padre infetto alla disperata ricerca di una nuova casa per il figlio, che cerca di ...

Il nuovo film di Martin Freeman - da Sherlock all’inquietante thriller Ghost stories al cinema da aprile (video) : "Le cose non sono sempre ciò che sembrano" è il claim del nuovo film di Martin Freeman, iconico interprete di Watson nella serie tv Sherlock e apprezzato attore di cinema. Nei lunghi periodi che intercorrono tra la realizzazione di una stagione e l'altra di Sherlock, che ha lasciato il pubblico in attesa di una quinta stagione ("Tornare ad interpretare Watson? È più probabile vedermi suonare vecchia musica jazz" ha dichiarato Freeman), ...

Martin Freeman infuriato con i fan di Sherlock : “Holmes e Watson non sono una coppia!” : Martin Freeman ha alcune brutte notizie da condividere con i fan di Sherlock: il suo personaggio, John Watson, e il detective Holmes (interpretato da Benedict Cumberbatch nella serie inglese) non sono una coppia e non lo saranno mai. L'attore, intervisto dal Telegraph (tramite Radio Times) ha parlato del suo ultimo ruolo nel film della Marvel, Black Panther, dove è tornato a vestire i panni dell'agente speciale della CIA Everett Ross. La star ...

Martin Freeman è stanco di Sherlock - ma sulla possibilità di una 5ª stagione ha le idee chiare : I fan di Sherlock sono tra i più entusiasti che esistano per una serie tv, ma c'è qualcuno che non lo è tanto quanto loro: è Martin Freeman, l'attore inglese che sin dalla prima stagione della serie dà il volto al dottor John Watson, il fido assistente dello Sherlock Holmes di Benedict Cumberbatch. Nel corso di un'intervista con il Telegraph Freeman ha infatti ammesso che, almeno dal suo punto di vista, girare Sherlock non è più così ...

Ghost Stories - Martin Freeman in horror : ROMA, 13 MAR - Un Martin Freeman così non si era mai visto, ovvero quello che appare nei panni di Mike Priddle in 'Ghost Stories', film scritto e diretto da Jeremy Dyson e Andy Nyman e adattamento ...

Martin Freeman al Romics 2018 : la star di Sherlock riceverà il premio alla carriera : Dalla Guida Galattica a Sherlock, da The Hobbit a Fargo, dai film Marvel al supernatural thriller con Ghost Stories, Martin Freeman al Romics 2018 è il grande ospite atteso della XXIII edizione della fiera del fumetto, che due volte all'anno raccoglie migliaia di persone, tra stand e cosplay di ogni tipo. Martin Freeman al Romics 2018 riceverà il premio Romics d’Oro, il primo dato a un attore. La star di Sherlock, protagonista insieme a ...