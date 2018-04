Marotta | Juve evoluzione | non rivoluzione

Juve - Marotta : 'Non è finito il ciclo - ci sarà un'evoluzione' : Questo è l'importante, poi la sconfitta col Real non ha aperto uno scenario inedito - ha proseguito a Premium Sport -. Non è finito nessun ciclo. La società è solida, ha una struttura dirigenziale, a ...

Juventus - Marotta parla del futuro di Allegri - Emre Can e Buffon : La Juventus in campo nella gara di campionato contro il Benevento, ecco le parole di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Allegri ha un contratto, ha un rapporto forte con noi, un rapporto quotidiano. Resta qui. Il futuro di Emre Can? Lo chiedo anche io a me stesso. Entro una decina di giorni noi vogliamo chiudere la telenovela. Ha ragione il giocatore a valutare le opportunità, aspettiamo e vediamo la sua volontà. I programmi prevedono ...

Calciomercato Juventus : il ko ferma Emre Can ma non Marotta... : TORINO - L'infortunio alla schiena blocca Emre Can , ma non la Juventus . Il centrocampista tedesco, grande obiettivo estivo di Beppe Marotta e Fabio Paratici, rischia di aver finito anzitempo la ...

Juventus - obiettivo Griezmann : Marotta potrebbe pagara la clausola rescissoria in stile Higuain : Juventus, obiettivo Griezmann- Dopo il deludente 3-0 casalingo contro il Real Madrid, la Juventus sarebbe già pronta a guardare al futuro in vista della prossima stagione. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport“, Marotta potrebbe pensare seriamente di mettere le mani su Griezmann. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha una clausola rescissoria da circa 100 milioni […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - Marotta : 'Dybala-Simeone? Incontro casuale. Starà con noi tanto tempo' : In quell'occasione il Real Madrid è stato più forte nell'arco dei 90 minuti, perché oggettivamente è la squadra più forte al mondo in questi anni. Magari possiamo recriminare magari per un approccio ...

Juventus - Marotta : 'Speriamo in un esito diverso rispetto a Cardiff' : Le merengues sono la squadra più forte al mondo. Noi ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Ora ritenteremo sperando in un esito differente ', ha concluso Marotta .

Calciomercato Juventus - Marotta conferma la cena Simeone-Dybala! : La Juventus è in campo per la gara di campionato contro il Milan, vantaggio dei bianconeri con Dybala, poi il pareggio di Bonucci. Prima del match interessanti indicazioni da parte di Marotta intervistato da ‘Premium Sport’: “Non ci vedo nulla di male nel fatto che Dybala abbia cenato con l’allenatore dell’Atletico Madrid Simeone, lo ritengo del tutto normale”. Sull’addio di Bonucci: “Sono cose che ...

Juventus - Marotta : 'Asamoah-Inter? Non mi risulta...' : TORINO - Poco prima dell'inizio di Juventus-Milan, Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium parlando soprattutto di calciomercato: ' La cena Dybala-Simeone? Mi fa sorridere che si parli ...

Juventus - rinverdire è l'ordine di Marotta : 1 di 3 Successiva TORINO - E se arriva Martial chi gli fa posto? Il reparto d'attacco della Juventus è già piuttosto affollato, eppure i dirigenti si guardano in giro e potrebbero anche operare ...

Juve - lo zoccolo duro italiano deve rinnovarsi : tutti gli obiettivi di Marotta : Il rinnovamento ha visto compiere passi importanti con gli acquisti di De Sciglio e a Bernardeschi, completamente a loro agio nel mondo Juve. I prossimi passi coincideranno con l'arrivo alla casa ...

Marotta : 'La Juve ha sempre avuto e avrà ancora uno zoccolo duro italiano. L'Italia deve investire sugli allenatori ' : Come si può recuperare la qualità? 'Attraverso una politica di valorizzazione dei settori giovanili, con l'istituzione di Centri federali sul modello tedesco o spagnolo. Va migliorato il concetto di ...

Emre Can : 'Juve - io ci sono'. Marotta gli offre... : 'Juve, io ci sono'. Così apre il Corriere dello Sport quest'oggi in edicola: 'Emre Can apre al futuro in bianconero. La Serie A è cresciuta, parole sue. Marotta offre 5 milioni all'anno, ma le due insidie sono City e Real Madrid.

Sarri alla Juve? Marotta : "E' uno fra i migliori in circolazione - ma..." : L'amministratore bianconero è intervenuto durante la premiazione a Montecatini del tecnico del Napoli, insignito con il trofeo Maestrelli

Juve - Marotta mette le mani sul gioiello Ginter : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, Matthias Ginter è un obiettivo concreto della Juventus . Marotta ci ha messo le mani, 'il gioiello tedesco è nel mirino bianconero', si legge. Difensore centrale, può essere un'...