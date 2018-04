Marotta | Allegri resta Evoluzione non rivoluzione E su Buffon e Emre Can

Juventus - Marotta parla del futuro di Allegri - Emre Can e Buffon : La Juventus in campo nella gara di campionato contro il Benevento, ecco le parole di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Allegri ha un contratto, ha un rapporto forte con noi, un rapporto quotidiano. Resta qui. Il futuro di Emre Can? Lo chiedo anche io a me stesso. Entro una decina di giorni noi vogliamo chiudere la telenovela. Ha ragione il giocatore a valutare le opportunità, aspettiamo e vediamo la sua volontà. I programmi prevedono ...

Calciomercato Juventus - contatto Allegri-PSG : Marotta ha scelto l'erede Video : Dalla Francia arrivano importanti indiscrezioni di mercato sulla Juventus [Video]. Stando a quanto riportato dai media transalpini, infatti, Massimiliano Allegri sarebbe in pole-position per sostituire Unai Emery sulla panchina del Paris Saint-Germain. Come scrive anche La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero è un vero e proprio pallino del presidente del PSG, il ricchissimo sceicco Al-Khelaifi, il quale vorrebbe finalmente alzare al ...

Boom Juventus : “Buffon furioso per il rinnovo al ribasso proposto da Marotta! E Allegri…” : Il futuro di Gianluigi Buffon è un tema che sicuramente terrà banco in casa Juventus nei prossimi mesi. Il sito ‘Dagospia’, intanto, ha riportato una notizia clamorosa in merito entrando nel dettaglio della proposta che il presidente bianconero, Andrea Agnelli, avrebbe fatto il numero uno di ‘Madama’. A Buffon, secondo Dagospia, verrà offerto un rinnovo con un ingaggio al ribasso: Agnelli, in particolare, vorrebbe ...

Juventus - Allegri ha chiesto Bonaventura : pronto l’assalto di Marotta : Juventus, Allegri ha chiesto Bonaventura: pronto l’assalto di Marotta Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Allegri- Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta piombare su Giacomo Bonaventura. Massimiliano Allegri avrebbe chiesto il giocatore rossonero per la prossima stagione. Un giocatore capace di vestire sia i panni ...

Juventus - Marotta a tutto campo : il futuro di Marchisio - Allegri e l’infortunio di Ghoulam : La Juventus è in campo per la gara di campionato contro la Fiorentina, partita fondamentale per la corsa scudetto. Prima del match interessanti indicazioni di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Da Marchisio ci aspettiamo una prestazione importante. Non ci sono segnali di un cambiamento per il futuro”. Su Bernardeschi: “E’ un esame importante per lui, può acquisire tempra e consapevolezza nelle proprie ...