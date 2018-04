Maria Elena Boschi e Renzi demoliti dalla ex renziana di ferro | ' Ecco tutti i loro errori'

Maria Elena Boschi contro Matteo Salvini : 'Smettila di parlare di me e fai qualcosa' : ... quasi in modalità Boldrini : 'Le sue parole , di Salvini, ndr , sulle donne, sulle armi, sull'Europa, sulle tasse rappresentano l'opposto della mia visione della politica. Il senatore Salvini - ...

Massimo Cacciari asfalta Maria Elena Boschi : 'Candidarla è costato 2 o 3 punti al Pd. Matteo Renzi? Se ne vada' : Una ventina giorni fa Massimo Cacciari suggerì la strada al Pd: 'Esca dall'angolo, superi Matteo Renzi e sostenga un governo monocolore M5s'. Il risultato? Nessuno. Lo stallo è totale. E così, in un'...

Belve - ultima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani : “L’ospite che vorrei? Maria Elena Boschi. Si è presa quello che voleva” : Non stuzzicare il can che dorme. Pardon, la belva. Arriva all’ultima puntata Belve, il programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, da quattro settimane in onda ogni mercoledì su Nove. Dopo aver ospitato AnnaMaria Bernardini de Pace, Adriana Faranda, Alessandra Mussolini, Francesca Immacolata Chaouqui, Roberta Bruzzone e Cristina Pinto, il serrato confronto con la Fagnani toccherà infine all’attrice Giuliana De Sio – che nel 1977 ...

MELANIA TRUMP CELEBRA LA SUORA ITALIANA/ La missionaria Maria Elena Berini nominata fra le donne dell'anno : A 74 anni la SUORA ITALIANA Maria Elena Berini missionaria nella Repubblica del Centro Africa è stata onorata fra le donne dell'anno dal dipartimento di stato americano(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 07:24:00 GMT)

Maria Elena Boschi - gira ancora quella voce : dove la vuole piazzare il Pd : Una voce è per sempre, o almeno per qualche settimana ancora. Il toto-nomine partito già dal 5 marzo assegna a Maria Elena Boschi una poltrona pesantissima, quella della Commissione di Vigilanza Rai . ...

Maria Elena Boschi - corsa contro il tempo per la nomina della poltronissima : Una corsa contro il tempo per assicurarsi le ultime nomine. Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e la sottosegretaria a Palazzo Chigi Maria Elena Boschi, secondo il Fatto quotidiano , starebbero facendo di tutto per far passare 'alcuni provvedimenti assai poco ordinari'.

Maria Elena Boschi - Maria Teresa Meli : 'Lei presidente della commissione Rai è una cavolata' : ' Maria Elena Boschi alla vigilanza Rai? Una cavolata palese'. Maria Teresa Meli, ospite a Omnibus, su La7 , smentisce un retroscena su un accordo per far eleggere la sottosegretaria alla presidenza ...

Maria Elena Boschi - l'indiscrezione scomoda : i suoi fedelissimi fanno il pieno di poltrone al Cnel? : Oltre a ciò, il quotidiano di via Negri denuncia un problema di natura politica giacché il governo Gentiloni, che è in carica solo per il disbrigo dei cosiddetti 'affari correnti', starebbe in realtà ...

Maria Elena Boschi - il retroscena : ha chiesto a Matteo Renzi di far slittare le dimissioni. Il sospetto : vuole restare in gioco? : L'unica che non affonda mai? Maria Elena Boschi : sopravvissuta al referendum, al cambio di governo e ora, pare, anche al disastroso risultato elettorale del Pd. E non solo perché è stata rieletta. ...

Maria Elena Boschi : "Falso mio presidio al Nazareno. Non mi interessano i ruoli di partito" : "Oggi un quotidiano nazionale riporta un mio presunto costante presidio del Nazareno che mi vedrebbe chiusa alla sede del Pd notte e giorno. Altra notizia falsa, che si aggiunge a quelle già smentite nei giorni scorsi sul mio interesse per vari ruoli di partito e istituzionali. Mi vedo costretta a ribadire che il mio impegno negli ultimi giorni è stato solo quello di fare il mio lavoro a Palazzo Chigi e raggiungere già ieri ...

Matteo Renzi - alla presidenza del Copasir spunta il nome di Maria Elena Boschi : Il Parlamento deve ancora insediarsi con i nuovi eletti e già tra le fila Renziane si è acceso lo scontro per le nomine più attese, come la presidenza del Copasir, destinata secondo Matteo Renzi a un ...

Maria Elena Boschi e Sergio Mattarella - i discorsi 'cifrati' al Quirinale : doppio attacco a Matteo Salvini : Un involontario patto dell' 8 marzo . Nel giorno della festa della donna, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la sottosegretaria Maria Elena Bosch i pronunciano due discorsi di rito che ...

Luigi Di Maio al Quirinale per l'8 marzo. Conteso a Mattarella il primato dei selfie - il gelo con Maria Elena Boschi : Al Quirinale si celebra l'8 marzo, festa delle donne. E di Luigi Di Maio. Il cerimoniale gli recapita l'invito in quanto vicepresidente della Camera, lui accetta di buon grado. È l'unico leader di partito insieme a Pietro Grasso, presidente del Senato, a sedersi ufficialmente davanti a Sergio Mattarella prima delle consultazioni per la formazione del governo. Ed è un tripudio. La caccia ai selfie non gli dà tregua. Si ...

Maria Elena Boschi - la pazzesca rivelazione di Repubblica : 'In lacrime dopo le elezioni' : ... e neppure perché finisce il sogno politico di questo Pd e della sinistra dei quarantenni, ma perché finisce un mondo che è fatto di letture e buone maniere , di educazione e civiltà'. La Boschi, ...