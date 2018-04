MARCO BACINI Sorpresa per la compagna Federica Panicucci | bacio nello studio di Verissimo

Federica Panicucci a Verissimo/ L’amore per MARCO BACINI e il dolore per la morte del padre (7 aprile) : Federica Panicucci ospite a Verissimo con Silvia Toffanin: dalla possibile chiusura di Mattino Cinque alla sua storia d'amore con Marco Bacini e la tragica morte del padre .(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 08:02:00 GMT)

Federica Panicucci : "Matrimonio con MARCO Bacini? Non ho ancora ricevuto proposte" : “Quello per Marco è stato un amore nato pian piano”.prosegui la letturaFederica Panicucci: "Matrimonio con Marco Bacini? Non ho ancora ricevuto proposte" pubblicato su Gossipblog.it 06 aprile 2018 16:37.