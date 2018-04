Manifestazione per le operatrici di Agorà Dal Pd di Castiglion Fiorentino | ' Vasai lasci

Francia - sciopero dei ferrovieri contro la riforma di Macron : trasporti paralizzati e scontri durante la Manifestazione : In mattinata lo stop ai treni e le lunghe file di persone sulle banchine, nel pomeriggio gli scontri nel centro di Parigi. La riforma dei trasporti voluta dal governo di Emmanuel Macron paralizza la Francia. E se il ministro Elisabeth Borne assicura che l’esecutivo “terrà duro”, il segretario generale del sindacato francese Cgt afferma che “i ferrovieri non devono vergognarsi di bloccare l’intero Paese”. Uno ...

Israele - 20mila persone a Manifestazione contro espulsione migranti : Più di 20mila israeliani hanno partecipato sabato a Tel Aviv a una manifestazione di protesta contro l'espulsione, decisa dal governo, di migliaia di migranti eritrei e sudanesi entrati illegalmente ...

Reggiana - oggi la Manifestazione contro Sassuolo e Mapei. Il corteo ha sfilato per Reggio Emilia : Eliminato il Cagliari per 1-0 Sassuolo che colpaccio, 2-1 all'Udinese e tre punti d'oro nella lotta retrocessione Dove vedere Udinese-Sassuolo, diretta live e streaming 17 marzo 2018 Udinese-Sassuolo:...

Crotone - stadio Ezio Scida teatro della Manifestazione Sport e Solidarietà. Torneo di Beneficenza per ristrutturare il campetto della Parrocchia San Domenico : Quando la Solidarietà chiama per andare incontro alla sofferenze di qualcosa o qualcuno, nessuno rimane insensibile. Migliaia di giovani studenti

Torino - fermi e perquisizioni per gli scontri nella Manifestazione contro CasaPound : Un blitz della polizia è stato eseguito di primo mattino a Torino negli ambienti dei centri sociali e dell'antagonismo. L'operazione rientra nell'inchiesta sugli scontri del 22 febbraio in occasione ...

Torino - Appendino invia Manifestazione d’interesse per le olimpiadi invernali. Ricucito - per ora - lo strappo interno : Chiara Appendino ha inviato al Coni la manifestazione di interesse per le olimpiadi e le Paralimpiadi invernali 2026. Ora la questione passa a Giovanni Malagò che, d’intesa con il governo, dovrà mandare entro il 31 marzo la lettera al Comitato olimpico internazionale. L’invio della lettera firmata dalla sindaca di Torino è stato fatto oggi, dopo la lunga riunione di venerdì sera tra lei e i consiglieri comunali M5s, tra cui ci sono alcuni ...

La sindaca Appendino invia al Coni la lettera di Manifestazione d’interesse per le Olimpiadi 2026 : Trovata, non senza fatica l’intesa, con i cinque consiglieri comunali del M5S contrari alle Olimpiadi, la sindaca Chiara Appendino, ha inviato al Coni, la lettera con la manifestazione di interesse ad organizzare i giochi del 2026. ...

Pick-up sabotato - domani la Manifestazione per la legalità : Carrara - domani si terrà una manifestazione per la legalità, promossa per dimostrare solidarietà a Sandro Manfredi , attivista di Assemblea Permanente vittima di un sabotaggio. L'appuntamento è in ...

Manifestazione a Firenze per Idy Diene. "Essere neri in Italia è un reato" : La testa del corteo di Firenze per ricordare Idy Diene ucciso il 5 marzo scorso dal pensionato Roberto Pirrone ha raggiunto in breve tempo il ponte Amerigo Vespucci luogo dell'omicidio, che non è molto distante da piazza Santa Maria Novella, da dove è partita la Manifestazione e dove ci sono ancora persone in attesa di muoversi.In testa al corteo i senegalesi di Firenze, seguiti poi anche da numerosi Italiani che condividono con ...

Senegalese ucciso a Firenze - la Manifestazione per Idy si farà : Firenze - La manifestazione antirazzsita per Idy Diene, il venditore ambulante Senegalese di 54 anni ucciso a colpi di pistola da Roberto Pirrone lunedì scorso sul ponte Vespucci, si farà. La notizia è...

8 marzo : anche Asia Argento parteciperà alla Manifestazione di Roma - : L'attrice, che ha denunciato le molestie di Weinstein, aderisce all'appello per lo sciopero globale delle donne e annuncia che sarà in piazza con Non una di meno. "È tempo del #wetoo, di unire le voci ...

