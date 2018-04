Manchester City-United 2-3 | derby da sogno | Mourinho mette in crisi Guardiola FOTO

Manchester City-Manchester United 2-3 in diretta. Graziato Young - negato un rigore al Kun Aguero LIVE : Tutto lo stadio onora e applaude Ray Wilkins negli attimi che precedono il calcio d'inizio di un match trasmesso in 189 paesi del mondo. Alla fine di un bellissimo primo tempo è il City a dominare ...

Il derby Manchester City-Manchester United in diretta TV e in streaming : Con una vittoria il City potrebbe vincere matematicamente la Premier League: le informazioni per seguirlo in diretta dalle 18.30 The post Il derby Manchester City-Manchester United in diretta TV e in streaming appeared first on Il Post.

Il City può vincere la Premier League nel derby di Manchester : Tradotto: stasera Guardiola potrebbe vincere il campionato davanti a Mourinho, il suo più grande rivale The post Il City può vincere la Premier League nel derby di Manchester appeared first on Il Post.

Manchester City - il derby con Mourinho vale lo scudetto : Il City di Guardiola si lecca le ferite della caporetto Champions con il Liverpool e prova a sfogare la sua ira nel derby con l’United di Mourinho. Una vittoria sancirebbe lo scudetto, frutto di un’annata memorabile in Premier, ma certo ci sarebbe comunque il retrogusto amaro di un ko in Champions arduo da ribaltare. Anche lo scoppiettante Liverpool e’ atteso dal sentito derby con l’Everton e ha la possibilita’ di ...

Manchester City - Guardiola su Raiola/ "Mi propose Pogba a gennaio" - ma... : Manchester City, Guardiola su Raiola: il tecnico sottolinea come Paul Pogba gli è stato proposto a gennaio, ma arriva immediatamente la smentita da parte del noto procuratore.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 21:38:00 GMT)

Manchester - bus in centro con il volto di Mourinho : è uno sfottò dei tifosi del City in vista del derby : Il derby di Manchester è già iniziato. Mai una partita come le altre, quella tra City e United in programma sabato 7 aprile alle ore 18:30 all'Etihad è una sfida dal valore ancora più importante. ...