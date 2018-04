Maltempo Piemonte | piogge da domenica sera | neve a 1600 metri

Maltempo - frana Piemonte : riattivata domani la ferrovia per la Svizzera : Verrà riattivato domani mattina, dopo una interruzione di due giorni e mezzo, il collegamento ferroviario con la Svizzera. Era stato interrotto il giorno di Pasqua per la frana nella quale sono morte due persone. Tornano dunque a viaggiare i treni della ‘Vigezzina’, che attraverso la valle Vigezzo collegano Domodossola (VCO) a Locarno (Svizzera). I tecnici hanno garantito la stabilità del versante montano e il masso finito sulle ...

Maltempo Piemonte : due giorni di piogge poi aria calda nord-africana : In Piemonte due giorni, oggi e domani, di piogge, con nevicate da 1.400-1.800 metri a seconda dei settori, e poi la parentesi di Maltempo post-pasquale sarà sostituita da giornate soleggiate con tepore primaverile – massime anche oltre i 20 gradi in pianura – assicurate da un promontorio di di alta pressione di origine nord-africana. Sono le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) che individua un periodo nuovamente più ...

Maltempo Piemonte : neve e rischio valanghe - chiusa la SS659 : Anas rende noto che, a causa delle intense nevicate delle ultime ore e per il rischio valanghe, è stato chiuso provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto della SS659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” compreso tra il km 36,200 e il km 41,700, tra le frazioni di Canza e Riale, nel territorio comunale di Formazza, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. L'articolo Maltempo Piemonte: neve e rischio valanghe, ...

Maltempo - neve in Piemonte : nuova chiusura al valico della Maddalena : A causa delle cattive condizioni meteo, Anas ha disposto la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, della statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ tra Argentera e il confine con la Francia. Il provvedimento e’ stato disposto a causa della neve che si sta accumulando in quota. L'articolo Maltempo, neve in Piemonte: nuova chiusura al valico della Maddalena sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo Piemonte : massime a 20 gradi - ma giovedì torna il Maltempo : Primi tepori primaverili, con massime oltre 20 gradi gradi oggi in Piemonte, ma giovedi’ torneranno maltempo e freddo, con un calo previsto delle temperature di 8-10 gradi. E’ il quadro fatto dalle previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Oggi la massima e’ stata di 20.7 gradi a Bra (Cuneo), 19.3 nel centro di Torino, 19.5 a Nizza Monferrato (Asti), 17.8 a Mergozzo (Vco), 18.3 a Sezzadio ...

Maltempo in Piemonte con elevato rischio di valanghe : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Maltempo in Piemonte con ...

Maltempo su Piemonte - pericolo valanghe : ANSA, - TORINO, 11 MAR - Ancora Maltempo, sul Piemonte, a causa della perturbazione atlantica in arrivo da ovest che da ieri ha portato un peggioramento delle condizioni meteo sulla regione. Piove in ...

Maltempo Piemonte : pioggia e neve - forte pericolo valanghe : A causa della perturbazione atlantica giunta da ovest, in Piemonte si registra un peggioramento delle condizioni meteo: si segnala pioggia in pianura e neve sulle Alpi a quote medio-alte, oltre i 1.300-1.400 metri, con valori inferiori solo sulle Alpi Marittime. Arpa Piemonte ha emesso ieri un’allerta gialla nelle zone al confine con la Liguria. Inoltre torna ad aumentare il pericolo valanghe, che sale a 3-Marcato su tutta la regione, e al ...

Maltempo Piemonte : chiuso il Tunnel di Tenda dalle 21 : Anas comunica che, in considerazione delle previsioni meteo avverse e a causa della presenza di neve sul versante francese, come comunicato dal Dipartimento delle Alpi Marittime, dalle ore 21.00 di questa sera (domenica 4 marzo) e fino alle ore 6.00 di domattina, lunedi’ 5 marzo 2018, sara’ chiuso al transito il Tunnel di Tenda sulla strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, situato tra il km 108,700 ed il ...

Maltempo Piemonte : ancora piogge e neve in montagna : Si attenua il freddo e finiscono le gelate in pianura, ma anche nei prossimi giorni il tempo in Piemonte continuerà a essere perturbato. Le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indicano un cima molto umido a inizio settimana, con precipitazioni sparse ma nevose solo in montagna. Il giorno peggiore dovrebbe essere martedì, ma il Maltempo sara’ in ogni caso “modesto”. Lo zero termico salirà ...

Maltempo Piemonte : ad Alessandria caduti fino a 90 cm di neve : “Dalla tarda sera del 28 febbraio a oggi nel territorio della provincia di Alessandria sono caduti dai 25-30 ai 60 centimetri di neve fresca in totale, con accumuli variabili tra i 10-15 delle zone di pianura agli oltre 70-90 di alcune alture appenniniche, dove era gia’ presente al suolo“: lo ha rilevato la Protezione civile di Alessandria, secondo cui l’evento è “da considerarsi raro, strettamente in relazione al ...

Maltempo - nevica in Piemonte : cresce il pericolo valanghe : Nuova fitta nevicata questa mattina su Torino e in diverse zone del Piemonte. I disagi maggiori si registrano nell’alessandrino a causa della pioggia congelante, che rende difficile la circolazione stradale ed anche ferroviaria. A causa delle nuove precipitazioni Arpa Piemonte segnala un aumento del rischio valanghe con il grado di pericolo, che potrà raggiungere il 4-forte dalle Alpi Cozie Sud alle Alpi Liguri. La nevicata su Torino ...

Maltempo - neve sul versante francese : chiuso in Piemonte il Tunnel di Tenda : Anas in una nota comunica che, in considerazione delle previsioni meteo avverse e a causa della presenza di neve sul versante francese, come comunicato dal Dipartimento delle Alpi Marittime, dalle 21 di oggi venerdì 2 marzo e fino alle 6 di domani sabato 3 marzo 2018, sarà chiuso al transito il Tunnel di Tenda sulla strada statale 20 ‘del Colle di Tenda e di Valle Roja’, dal km 108,700 al km 111,900, in provincia di Cuneo. I percorsi ...

Maltempo Piemonte : continua a nevicare - domani ancora piogge gelate : Proseguono le intense nevicate in Piemonte con temperature minime sotto lo zero. Domattina si attende ancora pioggia gelata, con un miglioramento nel pomeriggio. Stamattina in provincia di Cuneo si è registrata una minima di -7°C gradi, e la massima vicina a 0°C. L'articolo Maltempo Piemonte: continua a nevicare, domani ancora piogge gelate sembra essere il primo su Meteo Web.