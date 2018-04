Mafia a Ostia | proiettile in una busta per Federica Angeli di Repubblica spedita nella

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 aprile 2018) Unavvolto in due tovaglioli, in unaindirizzata alla cronista di, è arrivato nei giorni scorsi per posta alla redazione romana del Fatto quotidiano. Chi ha spedito la missiva ha sbagliato indirizzo, o forse ha sbagliato giornale. Ci siamo accorti dele abbiamo avvisato la polizia che è venuta in redazione a sequestrare la, all’interno della quale non c’era nient’altro. Squadra mobile e Digos informeranno la Procura e si occuperanno dell’episodio., cronista di nera e di giudiziaria a Roma, è sotto scorta dal luglio 2013 quando fu testimone di uno scontro a fuoco a, dove vive. Già in precedenza aveva subito minacce legate al suo lavoro sulla criminalità organizzata del litorale romano e, in particolare, sul clan Spada che almeno in passato controllava parte delle attività balneari ...