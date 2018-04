' Ma Salvini non comanda il centrodestra' | ci dice Brunetta

Lega - l'addio dei Giovani Padani della Bassa bergamasca : 'Nel partito di Matteo Salvini non ci riconosciamo più' : Che il corteggiamento al M5s e l'ipotesi di governare con Luigi Di Maio non piaccia a molti leghisti non è certo un mistero. E non solo ai vari Umberto Bossi e Roberto Maroni . Già, perché anche i ...

"Non esiste il governo Lega-M5S Dentro anche Berlusconi o al voto" "Di Maio premier? No - Salvini" : "Stiamo lavorando per un accordo tra il Centrodestra unito e Di Maio. Quindi la Lega da sola e il Movimento 5 Stelle al governo non è il nostro obiettivo", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio Segui su affaritaliani.it

I due Matteo : Salvini A non sa o non ricorda cosa fa Salvini B – L’Istantanea : C’è un Salvini A e un Salvini B. Un Matteo di diritto e un Matteo di rovescio. E la cosa stupefacente è che il primo Salvini non sa che combina il secondo. Matteo, per esempio, non sa o non ricorda che il Rosatellum, questa immonda legge elettorale, è anche opera sua. Anzi, per dirla tutta, dobbiamo ringraziare lui se è stata approvata. I due Matteo infatti non si parlano, e quindi il primo non sa nemmeno che il secondo ha ottenuto, durante la ...

[Il retroscena] Il Quirinale e la consacrazione di Salvini : "Non si può dire solo no" : Poco più di venti minuti, senza felpa, ma, anzi, incravattato per benino. Nel primo giro di consultazioni al Quirinale si è di fatto celebrata la consacrazione di Matteo Salvini. Il segretario della ...

Matteo Salvini - la soluzione drastica contro Luigi Di Maio : 'Se tra due mesi non c'è accordo - si vota' : È muro contro muro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini nella trattativa sulla guida di un possibile governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Nonostante i continui contatti, i colloqui informali tra ...

Salvini sugli indagati siciliani di ‘Noi con Salvini’ : “Non sono pentito dei ‘riciclati’ - ma staremo più attenti” : L’intricata e per certi versi incredibile vicenda siciliana in cui l’ex consigliere Salvino Caputo, incandidabile per legge, ha messo in lista suo fratello, stampando manifesti senza foto e nome di battesimo con l’obiettivo – secondo gli inquirenti – di spacciarlo per se stesso, e che ha coinvolto il movimento ‘Noi con Salvini‘ in Sicilia e che ad oggi conta due persone agli arresti domiciliari per voto ...

Consultazioni - Salvini sul M5s al Colle : “Non ho sentito tanti sì. Di Maio non riconosce centrodestra? Chiedete a lui” : “Un nuovo giro di Consultazioni al Quirinale sarà necessario inevitabilmente” perché “non mi sembra che a oggi sia uscito un quadro di governo concreto”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando gli uffici del gruppo a Montecitorio. Quanto al fatto che Luigi Di Maio abbia detto di non riconoscere il centrodestra, Salvini ha tagliato corto: “Chiedetelo a Di Maio”. E sul suo auspicio di sentire ...

Mattarella : «Non c'è maggioranza - serve tempo per un governo». Di Maio : contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni. Si è chiuso così il secondo...

CONSULTAZIONI - DI MAIO “GOVERNO CON LEGA O PD”/ Decisivi Salvini e Martina - Mattarella “non c’è maggioranza” : CONSULTAZIONI Quirinale da Mattarella: Governo, "non c'è maggioranza", diretta streaming video. Di MAIO, "contratto con LEGA o Pd", Salvini "Centrodestra unito", Berlusconi "niente M5s"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:57:00 GMT)

Mattarella : «Non c'è maggioranza serve tempo per un governo» Di Maio : contratto con Lega o Pd Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : 'Come ho ribadito durante tutta la campagna elettorale, abbiamo ottenuto 11 milioni di voti su una posizione ben precisa che abbiamo ribadito al presidente anche sulla politica estera. Con noi al ...