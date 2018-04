M5s | tra i parlamentari al Sum#02 | “Governo? Chiediamo responsabilità” | “Qualcuno dovrà

Cos'è e come funziona la proposta di Di Maio di un "contratto alla tedesca" (e perché conviene al M5s) : Un contratto di governo alla tedesca. E' questa la proposta che Luigi Di Maio e il Movimento Cinque Stelle hanno fatto alla Lega o al Pd all'alba delle consultazioni con il Capo dello Stato per la formazione di un nuovo governo. Sul blog dei grillini è apparsa il 4 aprile scorso una lettera in cui l'ex candidato premier scrive: "Proponiamo un contratto di governo come quello che viene sottoscritto dalle principali forze politiche in ...

Pd - porta in faccia a Di Maio Coro di no : "Nessuna trattativa" E Richetti : "Dal M5s appello a vuoto" : Nessuna trattativa. Il Pd non lascia margini di speranza a Luigi Di Maio. "Non abbiamo cambiato idea ne' posizione, rispetto a M5S e consultazioni. Non esiste ne' si sta ragionando su alcuna svolta nella trattativa con i 5 Stelle a differenza di quanto riportato da La Repubblica oggi", dice il renzianissimo sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi. "La nostra posizione è e ...

M5s al contrattacco : 'Salvini si autoesclude - ci incontri in streaming' : dal nostro inviato IVREA Come da protocollo, perché è un'apertura molto protocollare quella al Pd, ora il M5s rispolvera tutte le possibili convergenze, note da tempo, con i dem. La moral suasion di ...

Berlusconi : "Centrodestra andrà unito al Colle" | M5s : Salvini scelga o lui o il cambiamento : Arriva la risposta del numero uno di Forza Italia all'auspicio di Salvini: "Alle prossime consultazioni il centrodestra si presentera' unito con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni". Intanto Toninelli (M5s) chiama il Pd: "Incontriamoci". Secca risposta di Martina: "Impossibile".

Governo - M5s : “Salvini con Forza Italia al Quirinale? Si scelga tra il cambiamento o il passato con Berlusconi” : Il centrodestra andrà con un’unica delegazione al secondo giro di consultazioni al Quirinale? E allora Matteo Salvini deve scegliere tra il cambiamento e il riportare indietro l’Italia con Silvio Berlusconi. Non commentano ufficialmente ma è questa la reazione dei vertici del Movimento 5 stelle, secondo l’agenzia Ansa, alla proposta fatta dal segretario della Lega agli altri leader del centrodestra: salire insieme al Colle la ...

