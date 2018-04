M5S | Rossomando | futuro preoccupante se contro libertà stampa

SENATO - ELETTI VICEPRESIDENTI : SCONTRO M5S-PD/ No dem tra i questori : Rossomando - Taverna - La Russa - Calderoli : ELETTI VICEPRESIDENTI del SENATO, ultime notizie: Calderoli, La Russa, Taverna e Rossomando. Nessun questore al Partito Democratico: tensione con M5S e Centrodestra(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:07:00 GMT)

Senato - scontro M5S-Pd : ai dem neppure un questore. Taverna - La Russa - Calderoli e Rossomando vicepresidenti : La tensione riguarda anche la Camera dove il rischio per i dem, senza una intesa politica, è di non incassare neppure un questore. Né alla Camera né al Senato. 'Un fatto inaudito per la principale ...

Vicepresidenze - scontro M5S-Pd. Al Senato eletti Taverna - Calderoli - Rossomando e La Russa. Ai dem neppure un questore : La tensione riguarda anche la Camera dove il rischio per i dem, senza una intesa politica, è di non incassare neppure un questore. Né alla Camera né al Senato. 'Un fatto inaudito per la principale ...