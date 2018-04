M5S | negato l' accesso al Sum di Ivrea al giornalista della Stampa Iacoboni

Scuola : M5S - in Sicilia negato diritto allo studio (2) : (AdnKronos) - "Questo dibattito deve essere affrontato in aula all’Ars - afferma Foti - Chiediamo al governo di riferire sulle azioni che intende mettere in campo per garantire il diritto allo studio di bambini e ragazzi e se ci sono intenzioni concrete di pianificare in maniera rapida un piano di r