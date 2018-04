M5S nega ingresso a cronista La Stampa

M5S - negato l'accesso al Sum di Ivrea al giornalista della Stampa Iacoboni : Ed è incomprensibile che ciò avvenga ad opera di una forza politica impegnata nella formazione del prossimo governo e che si fa interprete della necessità del dialogo in una fase politica tanto ...

Municipio V. Corsi-D’Antoni (FDI) : M5S nega la trasparenza : Municipio V. Corsi-D’Antoni (FDI): sul nuovo portale il M5S nega la trasparenza “Sulla tanto sbandierata trasparenza, l’accesso alle informazioni, così come le nuove modalità per consentire la partecipazione popolare alla vita dell’Amministrazione, il M5S al Municipio V perde la faccia. Abbiamo denunciato attraverso una question time presentata in aula, come il portale del Municipio V non sia aggiornato relativamente agli atti e ai ...

M5S e centrodestra negano questore Senato a Pd - rabbia Dem : L' Aula di Palazzo Madama ha eletto i suoi 4 vicepresidenti : Roberto Calderoli della Lega con 164 voti e Ignazio La Russa per Fratelli d'Italia con 119 voti, Paola Taverna del M5S con 105 e Anna ...

Al Senato M5S e Centrodestra negano il questore al Pd - rabbia Dem : Per la prima volta in Senato l’opposizione non avrà nessuno dei tre questori, vale a dire i Senatori che amministrano Palazzo Madama. È quanto è emerso al termine delle votazioni per l’elezione dei vicepresidenti e dei questori. Uno strappo sul piano istituzionale ma con conseguenze politiche perché nel Pd, che ottiene una vicepresidenza, si sottol...

Rocco Casalino M5S - nel curriculum un Master negli Usa ma l'Università nega. Lui : 'Mi hanno hackerato' : Un Master negli Stati Uniti per Rocco Casalino , capo della Comunicazione del Movimento 5 Stelle , che appare e scompare dal curriculum presentato alle primarie delle regionali lombarde del 2013 e dal ...

Dalla Regione 20mila euro alla vedova del senegalese ucciso. M5S Pontedera attacca : "Indignati dal contributo" : Il contributo di solidarietà concesso Dalla Regione Toscana alla famiglia del senegalese, ucciso a colpi di pistola da un cittadino italiano sul ponte Vespucci di Firenze, fa indignare il M5s ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : M5S verso incarico di Governo? Folle spara a un senegalese (6 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: trionfo 5 Stelle alle elezioni, Renzi si dimette da segetario del PD. Morte Astori, oggi prevista l'autopsia (6 marzo 2018)(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 01:50:00 GMT)

Un altro caso nel M5S : un candidato condannato. Ma lui nega : C'è un altro candidato 'impresentabile' nel M5S: è Antonio Tasso, che corre nel collegio uninominale Manfredonia-Cerignola, un tempo titolare di un negozio di elettronica. A darne notizia è Il Foglio. ...

M5S - espulso per negazionismo vince la causa : “Movimento dovrà pagare 30mila euro” : Furono espulsi dal Movimento e non poterono partecipare alle Comunarie che incoronarono Virginia Raggi alla corsa verso il Campidoglio. Ora il giudice Francesco Remo Scerrato, della sedicesima sezione civile dei Tribunale di Roma, ha accolto il ricorso di Roberto Motta e Antonio Caracciolo e condannato il M5s a pagare 30mila euro di spese legali. Erano stati i primi in assoluto a portare Beppe Grillo e i suoi in tribunale, la mina che ha ...

M5S - la deputata Di Benedetto se ne va : “Non mi riconosco più in un movimento che è la sua più volgare negazione” : Chiara Di Benedetto, deputata e ricandidata alle Politiche, lascia il movimento Cinque Stelle. “Non posso riconoscermi – scrive la parlamentare su facebook – in ciò che viene spacciato per movimento, ma che si pone come la sua più volgare negazione“. La Di Benedetto, trent’anni, palermitana, è definita appartenente all’ala cosiddetta “ortodossa“. “Mi trovo all’interno di una forza politica ...

Di Benedetto lascia M5S : 'Volgare negazione delle origini' : lascia il M5s Chiara Di Benedetto, deputata nazionale ricandidata alle politiche al quarto posto alla Camera nel collegio uninominale Bagheria, Marsala, Trapani e Monreale. "Non posso riconoscermi - ...

Se il M5S arriva primo cerca alleati - o no? Di Maio nega di averlo detto nel discorso alla City : 'Mai prospettato governi di larghe intese': chiude il caso e parla di cattive traduzioni. Quanto al dopo voto, se non ci dovesse essere né maggioranza, né accordo si deve tornare subito alle urne

Pelonzi : Raggi e M5S negano palestra legalità : Roma – Questa la nota del consigliere PD capitolino, Antongiulio Pelonzi: “L’assegnazione dei locali della palestra della legalità ad Ostia è bloccata da 9 mesi. Forse la... L'articolo Pelonzi: Raggi e M5s negano palestra legalità su Roma Daily News.

Scuola : M5S - in Sicilia negato diritto allo studio (2) : (AdnKronos) - "Questo dibattito deve essere affrontato in aula all’Ars - afferma Foti - Chiediamo al governo di riferire sulle azioni che intende mettere in campo per garantire il diritto allo studio di bambini e ragazzi e se ci sono intenzioni concrete di pianificare in maniera rapida un piano di r