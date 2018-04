M5S | Malpezzi | allergici a democrazia

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Il fatto che il M5S sia allergico alle regole basilari dellaparlamentare è sempre più conclamato. Solidarietà a Jacopo Iacoboni ed alla sua testata per il grave affronto subito”. Lo afferma la senatrice Pd Simona. ‘Pretendono di governare da soli senza aver vinto le elezioni -aggiunge- disprezzano i partiti salvo poi invitarli a governare con loro, minacciano il Parlamento quando si tratta di esprimere il loro dissenso ed alla prima occasione monopolizzano tutte le poltrone”. ‘Ad Ivrea hanno ripreso la vecchia abitudine di scrivere liste di proscrizione con i nomi dei giornalisti sgraditi a cui impediscono di partecipare alle loro iniziative. Una forza politica che vuole governare il Paese -conclude- non può fare sfoggio di un tale disprezzo per la”. L'articolo M5S:, ...