M5S | LUIGI DI MAIO AL PD | SOTTERRIAMO ASCIA DI GUERRA “Parole Martina passo

Luigi DI Maio - il retroscena sul governo M5S-Pd : vuol far premier Paolo Gentiloni : Dietro l'ultima apertura di Luigi Di Maio al Pd c'è una strategia che porta dritto a Paolo Gentiloni. Dalle pagine di Repubblica il grillino ha invitato i dem a 'sotterrare l'ascia di guerra', facendo ...

Giorgia Meloni smaschera Luigi Di Maio : 'Perché il taglio dei vitalizi del M5S è un bluff' : 'I vitalizi ? Noi volevamo abolirli quando il Movimento 5 Stelle non era ancora nato. Anzi, mi dispiace che loro si siano tirati indietro, nella scorsa legislatura, quando c'era da sostenere la nostra ...

Luigi Di Maio - l'incubo per l'Italia : con M5S - Pd e LeU saremo in Venezuela : Nei pentastellati sarebbe il trionfo di Roberto Fico, il francescano presidente della Camera che viene della fine dell' Italia così come Bergoglio dalla fine del mondo, santino vivente dell' ...

La strategia di Grillo per isolare Luigi e riprendersi il M5S : Chi gli è vicino parla di «un Grillo stanco di andare in giro per tribunali a difendersi dalle cause degli espulsi», ma finalmente pronto a tornare al centro del mondo pentastellato. E il caos che si ...

Luigi Di Maio e il M5S in volo - i sondaggisti : 'Dove sono arrivati e perché possono crescere ancora' : I sondaggisti lo chiamano 'effetto band wagon'. Letteralmente, la tendenza a salire sul carro che trasporta la banda musicale. In politica indica il fenomeno della 'luna di miele' post elettorale tra chi ha appena votato e i partiti vincitori. L'Italia, a poco meno di un mese dalle Politiche del 4 marzo, non fa eccezione. 'A chi ...

"Luigi Di Maio unico candidato premier per il governo M5S". Il posto sul Blog delle stelle : "Luigi Di Maio è l'unico candidato premier del MoVimento 5 stelle con cui intendiamo andare al governo e cambiare il Paese dando finalmente agli italiani le risposte che attendono da trent'anni". È quanto si afferma in un post pubblicato sul Blog delle stelleLe ricostruzioni riportate oggi sul quotidiano La Stampa sono prive di fondamento e le dichiarazioni attribuite a Massimo Bugani totalmente inventate, come lui stesso ha ...

GOVERNO - LUIGI DI MAIO “IO PREMIER”/ Matteo Salvini - accordo con fronda M5S : “programmi - no poltrone” : GOVERNO, duello e dialogo tra Salvini e Di MAIO: M5s, “a noi il PREMIER”, replica il leader Lega “dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:22:00 GMT)

GOVERNO - M5S : “DI MAIO PREMIER O NIENTE”/ Salvini : “Luigi sbaglia - senza Berlusconi nessuna alleanza” : GOVERNO M5s: Bonafede, "Di MAIO PREMIER o nessun esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Salvini, "Luigi sbaglia, senza Berlusconi non si fa niente"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Bonafede - M5S - : "Se Luigi Di Maio non sarà il premier del prossimo governo - non ci sarà alcun governo" : "Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini, determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica". A dirlo ai microfoni di 24 Mattino è Alfonso Bonafede , M5s, , intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino. "A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va ...

Maurizio Martina : "Luigi Maio non cita più il reddito di cittadinanza : si va verso alleanza M5S-Lega" : "Credo che i Cinquestelle abbiano fatto le loro scelte anche in prospettiva di un'alleanza politica futura. Il fatto politico di ieri non può essere sottovalutato. Nell'intervista di questa mattina Luigi Di Maio non cita una volta il reddito di cittadinanza, vorrà pur dire qualcosa. Ieri è successo un fatto politico, è evidente". A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina a "Mezz'ora in ...

Luigi Di Maio e il governo M5S-Lega - l'intervista rivelatrice : 'Salvini mantiene la parola - e ora...' : 'Salvini sa mantenere la parola'. Luigi Di Maio pensa già al governo e si mostra cauto: 'Noi aperti a tutti'. Ma l'intervista del leader del Movimento 5 Stelle al Corriere della Sera , poche ore dopo ...

M5S - Luigi Di Maio umiliato da Andrea Cecconi : 'Dimissioni? Contratto carta igienica - andrò nel Misto' : Nel giorno del primo vero banco di prova da leader per Luigi Di Maio , arriva l'umiliazione pubblica per bocca di Andrea Cecconi , il neo-deputato eletto con il Movimento 5 Stelle e che ora, dopo lo ...

M5S - Luigi Di Maio : 'Camera e Senato - votiamo scheda bianca' : scheda bianca per M5S e Pd nell e prime due votazioni per i presidenti di Camera e Senato : sarebbero queste le indicazioni. Ieri 22 marzo infatti, è saltata l'intesa fra centrodestra e grillini che ...

M5S - il piano B : 'Accordo col Pd per Luigi Zanda al Senato in cambio di Fico alla Camera' : 'Ci sentiamo presi in giro. Così Salvini appare ostaggio di Berlusconi c he lo tiene per le palle'. Dopo il vertice del centrodestra Luigi Di Maio è convinto che la richiesta del Cav di incontrarlo ...