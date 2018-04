M5s | Di Maio | Fiducioso in contratto di governo | guardiamo ad evoluzione Lega e

Toti : più vicini a M5s che a PD - ma Di Maio insiste : Salvini deve scegliere Video : Il nodo alleanza per il governo sta creando più di un grattacapo agli addetti ai lavori, e copioso materiale per gli organi di informazione. Sono numerosi i personaggi che ogni giorno vengono interpellati fornendo il proprio quadro della situazione. Uno di questi, recentemente intervistato dalla trasmissione Agora' e dal programma radiofonico Circo Massimo, è il presidente della regione Liguria Giovanni Toti , uno dei perni di Forza Italia. Toti ...

Marcucci : imbarazzanti appelli Di Maio - mai appoggeremo governo M5s : Roma, 7 apr. , askanews, 'Gli appelli di Di Maio sono imbarazzanti . In prima battuta per lui, per le sue patetiche giravolte'. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd a Palazzo Madama ...

Pd - porta in faccia a Di Maio Coro di no : "Nessuna trattativa" E Richetti : "Dal M5s appello a vuoto" : Nessuna trattativa. Il Pd non lascia margini di speranza a Luigi Di Maio. "Non abbiamo cambiato idea ne' posizione, rispetto a M5S e consultazioni. Non esiste ne' si sta ragionando su alcuna svolta nella trattativa con i 5 Stelle a differenza di quanto riportato da La Repubblica oggi", dice il renzianissimo sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi. "La nostra posizione è e ...