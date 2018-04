M5s | De Luca | “Fico in bus? Domani metto il giubbino | scambio look con Salvini e vado a

Erri De Luca : 'M5s-Lega? Un'accozzaglia; PD riparta da Primarie aperte' Video : In occasione della puntata di Piazzapulita su La7 di questo giovedì 5 aprile è intervenuto il noto scrittore Erri De Luca, il quale un po' insolitamente è entrato esplicitamente nel dibattito politico di queste settimane, vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Erri De Luca sul significato del voto degli italiani e sul possibile accordo Lega-M5S All'inizio Erri De Luca ha precisato: Non sono un politico né un giornalista, ma un ...

Erri De Luca : "M5s? Un'alleanza con la Lega sarebbe suicida. Servono nuove elezioni" : "Il Movimento 5 stelle non può allearsi con la Lega, sarebbe un suicidio. Gli italiani hanno detto alla coalizione tra Pd e Forza Italia, ma qualsiasi governo adesso sarebbe solo un'accozzaglia. Bisogna tornare al voto". Parola dello scrittore Erri De Luca che intervistato dal Fatto Quotidiano dice la sua sull'attuale situazione politica alla vigilia delle consultazioni al Quirinale.Sul risultato positivo di M5s nelle regioni del Sud, De ...

Selvaggia Lucarelli confessa : 'Il 4 marzo ho votato M5s. E su Matteo Renzi...' : Selvaggia, inoltre, sui social ha recentemente raccontato della 'conversione' di suo padre alle Cinque Stelle, rivelandone la rinata passione politica che, evidentemente, ha spinto anche lei a simile ...

Elezioni - De Luca alla direzione dem : “Forze oscure e camorra dietro il boom del M5s. Non è fisiologico” : Il risultato dei Cinque stelle alle Elezioni del marzo finisce nel mirino del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ne ha parlato nella direzione regionale dem a porte chiuse, di cui l’Ansa pubblica un estratto audio. Con i suoi De Luca analizza il voto con i suoi e ipotizza un ruolo della criminalità organizzata dietro il boom del Movimento guidato da Di Maio. “Com’è possibile – si chiede De Luca in un audio ...

Elezioni - De Luca : “M5s? Ricordo che nell’84 il Pci prese il 34%. Dopo 10 anni è morto - tra gli applausi - ma è morto” : “Di fronte a qualche tono esagerato dei vincitori di queste Elezioni, Ricordo sempre che nell’84 il Pci aveva raggiunto il 34% dei voti. Poi quel partito, nell’arco di un decennio, è morto. Fra gli applausi, ma è morto”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, in riferimento al M5s. E sottolinea: “Venendo a esempi più vicini a noi, solo tre anni fa Renzi e il ...

Elezioni - De Luca : “M5s? Luigino Di Maio si è messo il vestitino della Prima Comunione - ma tanti di loro restano violenti” : “Il M5S ha la responsabilità gravissima di aver immesso nella vita pubblica un tasso di violenza che è intollerabile. Violenza nel linguaggio, nel rapporto tra esseri umani, tra interlocutori politici”. Inizia così la lunga invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro i 5 Stelle, nel corso della sua rubrica settimanale su Lira Tv. “Offese continue per anni” – continua – ...

Luca Cordero di Montezemolo : "Sono sorpreso da come parte della classe dirigente salga sul carro di M5s" : Davanti alle "aperture" al Movimento 5 stelle di Confindustria, Sergio Marchionne e Marco Tronchetti Provera, Luca Cordero di Montezemolo mostra tutto il suo stupore, commentando: "Rimango molto sorpreso nel vedere come esponenti importanti della cosiddetta classe dirigente salgano sul carro del vincitore prima ancora che questo abbia cominciato a muoversi".Martedì infatti sono intervenuti sul risultato delle elezioni il leader di ...