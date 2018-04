M5S | Casaleggio | ' Il governo dovrà aprire alla partecipazione come in Estonia'

M5S - a Sum#02 anche l’ex ministro Pd Massimo Bray. Casaleggio : “Qui perché gestisce la Treccani e nient’altro” : “Questa è una giornata in cui vogliamo parlare del futuro nel prossimi vent’anni, ma capisco lo sguardo dei giornalisti sia rivolto a Palazzo Chigi“. Così Davide Casaleggio, organizzatore della convention di Ivrea Sum #02, elude le domande dei cronisti interessati agli scenari politici. E sulla presenza dell’ex ministro Massimo Bray tra i relatori della giornata dice: “Apertura al Pd? Mi sembra che gestisca la ...

M5S - al via a Ivrea Sum#02-Capire il futuro - la convention dell’associazione Gianroberto Casaleggio. Segui la diretta : Alle Officine H di Ivrea si apre il sipario su “Sum#02-Capire il futuro“, il secondo evento pubblico dell‘associazione Gianroberto Casaleggio, creata e diretta dal figlio del co-fondatore del Movimento 5 Stelle. All’incontro non parteciperà Beppe Grillo, in tournee a Zurigo con lo spettacolo “Insomnia”, ma ci sarà il candidato premier del movimento, Luigi Di Maio. Segui la diretta L'articolo M5s, al via a ...

M5S : Anzaldi - Casaleggio bluffa per nascondere conflitto di interessi : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – ‘Ecco l’ultima barzelletta di Davide Casaleggio, alla disperata e goffa ricerca di scacciare il conflitto di interessi che impersona in maniera evidente: ‘La Casaleggio Associati e l’Associazione Gianroberto Casaleggio non hanno nulla a che fare con la politica e sono totalmente estranee al Movimento 5 stelle’ (Sole 24 ore di oggi). Dire una cosa del genere significa considerare gli ...

M5S : Anzaldi - Casaleggio bluffa per nascondere conflitto di interessi (2) : (AdnKronos) – ‘I tg siano conseguenti alle parole di Casaleggio ‘ invita Anzaldi ‘ non seguano l’evento di Ivrea, visto che a detta dello stesso organizzatore non ha alcun valore o finalità politica e di partito. Se Sum non ha alcun legame con la politica e con il Movimento 5 stelle, che interesse può avere per l’informazione?”. “Se Casaleggio è ‘solo un tecnico’, come ha detto Di ...

Davide Casaleggio - la doppia profezia : Elisabetta Casellati presidente e governo centrodestra- M5S : Come finirà la partita per il prossimo governo, dopo il primo giro di consultazioni al Quirinale da Sergio Mattarella , resta un discreto mistero. Due le opzioni sul tavolo: governo M5s-Lega oppure i ...

Matteo Salvini - patto con Casaleggio alla base dell'accordo con M5S : Poco meno di un anno fa era circolata in casa leghista la voce di un incontro fra Matteo Salvini e Davide Casaleggio. La raccolse il quotidiano La Repubblica, e alla pubblicazione della indiscrezione ...

M5S - l'intervista di Davide Casaleggio è la prova : Di Maio è un robottino : 'Mi auguro che la volontà popolare venga rispettata'. E 'La decisione di sciogliere le Camere spetta al Capo dello Stato. Di certo non abbiamo mai temuto le consultazioni popolari'. O ancora 'L'...

M5S - il giallo sul grillino fedelissimo di Casaleggio : 'Di Maio - passo indietro e governo col Pd'. Lui smentisce : È solo una questione di tempo, poi Luigi Di Maio aprirà davvero al Pd per ottenere il primo, storico governo grillino. Il retroscena è della Stampa , ma parte tutto dalle parole di uno dei nomi ...

Governo M5S-Lega/ Salvini a Ischia “dialogo aperto - scopra carte” : Casaleggio “Di Maio rispetti volontà gente” : Governo, gelo e sfida M5s-Lega: Salvini a Ischia, "dialogo aperto, Luigi scopra le carte sul reddito di cittadinanza". Casaleggio, "Di Maio impeccabile ma rispetti volontà popolare"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 11:13:00 GMT)

Governo - Casaleggio - M5S - : 'Intese? Conta la volontà popolare' : Sul prossimo esecutivo e sulle possibili intese tra i diversi partiti "mi auguro che la volontà popolare venga rispettata". Lo spiega Davide Casaleggio, figlio del fondatore del M5s, al Corriere della ...

MULTA M5S A CHI CAMBIA CASACCA/ Perché i 100mila euro vanno a Casaleggio e non ai donatori? : Il Codice etico impone 100mila euro di penale per l'onere sostenuto per l'elezione del parlamentare. E la campagna elettorale? Pagata dai cittadini.

M5S - Casaleggio - a Ivrea Sum #02 : 'Bisogna governare cambiamento'. Tra ospiti evento 7 aprile Fusaro - Ovadia - Cingolani - Sammy Basso : ... da qui e' nata l'idea di questo evento che vuole far riflettere sul nostro futuro in tutti gli aspetti della nostra vita sociale, economica, politica e culturale. Solo immaginando il domani che ...