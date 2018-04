L' umanità degli animali Elefanti crocerossini lupi social | orche giocose

Il caso Oxfam e il lato oscuro degli aiuti umanitari : L’intero settore degli aiuti umanitari esce compromesso dallo scandalo degli abusi sessuali. Ma diventa anche un caso di studio per comprendere come l’ umanitari smo abbia perso i suoi pregi ed è un vistoso sintomo di un problema molto più profondo: l’inevitabile e abissale squilibrio di potere tra chi offre aiuti e chi li riceve...

Iran : la nuova strategia nucleare degli USA “avvicina l’ umanità alla distruzione” : Secondo il ministro degli Esteri Iran iano la nuova politica nucleare militare statunitense “avvicina l’umanità alla distruzione“. Questa politica “si traduce in una crescente dipendenza dalle bombe atomiche, in violazione del TNP“, il trattato di non proliferazione nucleare . “L’ostinazione di Trump nell’affossare” l’accordo sul programma nucleare Iran iano “emana d alla stessa ...

A Torino il Manifesto “umanità anno zero” - a difesa della terra e degli animali in estinzione : Torino, 23 gennaio 2018 – Creare un documentario dal suo libro per trasformarlo in un Manifesto/testimonianza vivente in difesa dell’ambiente e degli animali a rischio estinzione. È questo l’obiettivo dell’autrice Barbara Appiano che dallo scorso dicembre è in libreria con “Umanita’ anno zero “, un romanzo di formazione ritenuto al pari di “Pinocchio ” e [...]