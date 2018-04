Lula | Sono innocente Ma accetta di consegnarsi alla polizia

Terrorismo - la cel Lula di Amri voleva colpire Roma. Ma gli inquirenti : 'Non ci sono riscontri' : 'Non ci sono riscontri alla volontà di organizzare un attentato alla metro B', è la precisazione che la procura di Roma ha dato alla notizia che il gruppo collegato ad Anis Amri nel giugno 2015 abbia ...

Gli ultimi due foreign fighters della celLula dell’ISIS “i Beatles” sono stati catturati : sono di Londra, come tutta la piccola cellula dello Stato Islamico diventata nota per i video di decapitazioni con "Jihadi John" The post Gli ultimi due foreign fighters della cellula dell’ISIS “i Beatles” sono stati catturati appeared first on Il Post.