: Brasile, ex presidente Lula: 'Sono innocente, ma rispetterò il mandato di arresto' L'arringa davanti a migliaia di… - RaiNews : Brasile, ex presidente Lula: 'Sono innocente, ma rispetterò il mandato di arresto' L'arringa davanti a migliaia di… - VignatiManuel : ULTIM'ORA lula innocente ma pronto a consegnarmi:lex presidente brasiliano lula da silva ha arringato la folla dopo… - RadioLondra_ : Lula: “Mi consegnerò alla giustizia, ma sono innocente” -

L'ex presidente brasilianoda Silva ha arringato la folla dopo la celebrazione della messa ecumenica per la moglie, fuori dalla sede del sindacato dove si è rifugiato malgrado l'ordine di arresto confermato dal tribunale federale.si è proclamatoe ha nuovamente criticato la polizia federale e il pubblico ministero sostenendo che "hanno mentito. Non li perdono per aver trasmesso alla società l'idea che io sia un ladro. Rispetterò il mandato di arresto".(Di sabato 7 aprile 2018)