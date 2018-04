Lula ancora barricato | pronto a consegnarsi alla polizia dopo il pranzo con i familiari

Lula ancora barricato : dopo la messa in suffragio della moglie pronto a consegnarsi : Sergio Moro, il principale magistrato della megacausa 'Lava Jato' per corruzione politica, aveva dato tempo a Lula fino alle 17 di ieri per consegnarsi nella città di Curitiba. Il caso ha scosso il ...

Lula ancora asserragliato nella sede del sindacato : oggi potrebbe consegnarsi : ... giacché l'ex presidente 'aveva la possibilità di andare a Curitiba, ma ha scelto di rimanere qui, in un luogo pubblico, e tutti sanno che è qui, il mondo intero sa che è qui. E qui rimarrà'. E così, ...

Lula ancora asserragliato : Moro, il principale magistrato della megacausa 'Lava Jato' per corruzione politica, aveva dato tempo a Lula fino alle 17 di ieri per consegnarsi nella città di Curitiba. Il caso ha scosso il paese, ...

Lula ancora asserragliato : Sao Paulo, 7 apr. (AdnKronos/Dpa) – L’ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva resta asserragliato nella sede del sindacato dei metallurgici a Sao Bernardo de Campo, alla periferia di San Paolo, dove ha iniziato la sua carriera politica come giovane leader sindacale negli anni Settanta. L’ex presidente si era rifugiato nella sede sindacale nella notte di giovedì dopo che si era diffusa la notizia dell’ordine di ...

Striscia la Notizia - ancora guai per l'Isola dei Famosi : 'È un celLulare quello nei leggins?' : Striscia la Notizia continua a passare al setaccio immagini e filmati dell' Isola dei Famosi nel tentativo di fare luce su quello che è poco chiaro. Dopo il canna-gate e il cibo sotto banco ai ...

“E quel celLulare? Non era vietato?”. Ahhh! Isola - Striscia non demorde. Due filmati inguaiano (ancora) il reality - ma c’è un retroscena ‘fondamentale’ : “Ecco con chi parlava la naufraga e perché” : Striscia la notizia ha preso proprio a cuore l’Isola dei Famosi quest’anno. Da quando è scoppiato il ‘canna-gate’, ogni sera dal tg satirico arrivano rivelazioni scottanti, tra fuori onda, testimonianze e filmati inediti, tanto che la produzione del format di Canale 5 è stata costretta ad affrontare ‘argomenti scomodi’. Come nell’ultima diretta, quando Alessia Marcuzzi ha dato per la prima volta ...