Luigi Di Maio corteggia il Pd Orfini chiude | Noi alternativi

Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi hanno una cosa in comune (e non è la strategia comunicativa) : Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio hanno una cosa in comune e non è la strategia comunicativa o la tattica politica. Ad accomunare i due leader di M5s e Fi è lo stile: entrambi, infatti, scelgono le cravatte firmate Maurizio Marinella. Lo racconta l'imprenditore napoletano ospite a "Un Giorno da Pecora"."Di Maio non è mai venuto nel mio negozio, ma so per certo che gli sono state regalate tantissime mie cravatte. Specie dopo ...