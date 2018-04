Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia | la loro amicizia a Verissimo

SARA CAPITTA - FIGLIA DI Lorella CUCCARINI/ Giovane donna in carriera e la responsabilità per i fratelli minori : SARA CAPITTA, primogenita di LORELLA CUCCARINI, ha deciso di seguire una strada molto diversa dalla madre. Non le è da meno la sorella minore Chiara, giocatrice di calcio.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Silvio Testi - marito di Lorella Cuccarini/ Un amore che dura da 25 anni ma... : Silvio Testi e Lorella Cuccarini stanno insieme da 25 anni e dalla loro unione sono nati quattri figli. Ma non tutto è stato facile in questa longeva unione.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:50:00 GMT)

VERISSIMO/ Ospiti 7 aprile : Claudio Amendola - Federica Panicucci e Lorella Cuccarini : VERISSIMO, anticipazioni e Ospiti 7 aprile: Claudio Amendola, Federica Panicucci, Lorella Cuccarini, Giampiero Ingrassia, Simone Barbato e Franco Terlizzi.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:15:00 GMT)

GIAMPIERO INGRASSIA/ A teatro con Lorella Cuccarini : "Cerco spettacoli che regalino emozioni" (Verissimo) : GIAMPIERO INGRASSIA, reduce dal successo della commedia "Non mi hai detto ti amo", oggi pomeriggio sarà fra gli ospiti di Verissimo assieme a Lorella Cuccarini(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 04:07:00 GMT)

Lorella CUCCARINI/ "Dopo il musical volevo mettermi alla prova" (Verissimo) : LORELLA CUCCARINI questa sera sarà fra gli ospiti di Verissimo per presentare la sua nuova commedia dal titolo "Non mi hai più detto ti amo". con lei anche Giampiero Ingrassia(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 03:36:00 GMT)

Verissimo anticipazioni : ospiti Federica Panicucci e Lorella Cuccarini : Federica Panicucci e Lorella Cuccarini tra gli ospiti di Verissimo Domani pomeriggio, sabato 7 aprile, Silvia Toffanin tornerà in onda con una nuova puntata di Verissimo ricca di interviste ed emozioni. Gli ospiti del salotto pomeridiano del sabato di Canale 5 saranno Federica Panicucci, Lorella Cuccarini, Giampiero Ingrassia e Claudio Amendola. Direttamente dall’Isola dei famosi arriveranno anche l’eliminato Simone Barbato e Franco Terlizzi, ...

Lorella Cuccarini ricorda la mamma : "Ci lasciasti nel giorno di Pasquetta" : "Il calendario si ripete, dopo 16 anni... Ci siamo lasciati proprio il giorno di Pasquetta. Quanta nostalgia in questa foto: saresti stata una fantastica nonna. Ma sono sicura che continui ad esserci". E' con queste...

Lorella Cuccarini RICORDA FABRIZIO FRIZZI/ "Lezione per il mondo dello spettacolo" : e poi smorza le polemiche : LORELLA CUCCARINI RICORDA FABRIZIO FRIZZI: “Non era un buonista ma un uomo perbene! Non lo dimenticheremo…”, ecco le commosse dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:17:00 GMT)

Lorella Cuccarini su Fabrizio Frizzi : "Gli dicevano che era troppo perbene" : “Te l'aspettavi che t'amavamo così?” chiede Lorella Cuccarini all’amico Fabrizio Frizzi che con lei ride a crepapelle nella foto che campeggia dal suo account Instagram....

Fabrizio Frizzi - il ricordo di Lamberto Sposini - Milly Carlucci - Max Giusti - Lorella Cuccarini e Giancarlo Magalli : Martedì 27 marzo 2018, è stata allestita nella sede Rai, in Viale Mazzini, a Roma, la camera ardente nella quale migliaia di persone hanno reso omaggio a Fabrizio Frizzi, il conduttore venuto a mancare a causa di emorragia cerebrale durante le prime ore di lunedì scorso. Mercoledì 28 marzo 2018, ci sarà l'ultimo saluto con i funerali che si terranno nella Chiesa degli Artisti, sempre a Roma.In queste ore, sono giunti altri omaggi da parte ...

L’Isola di Pietro 2 - Gianni Morandi e Lorella Cuccarini insieme : l’indiscrezione : Lorella Cuccarini a fianco di Gianni Morandi per la seconda stagione de L’Isola di Pietro: è quanto ha anticipato Fanpage.it riportando un’indiscrezione dei corridoi Mediaset. Il successo della serie andanta in onda con grande riscontro di pubblico nei mesi scorsi su Canale 5 avrebbe spinto i vertici Mediaset e la casa di produzione Lux Vide a ragionare su un naturale seguito. Per rilanciare la seconda stagione l’idea sarebbe ...