Lo scrittore Brian Freeman racconta ‘Il giorno più buio’

Blastingnews

(Di sabato 7 aprile 2018) Parlando di sport di gruppo – di grandi gruppi! – le ormai classiche maratone cittadine sono fra le più popolari. Sono manifestazioni che raccolgono un numero incredibile di persone che vi partecipano con t-shirt colorate sulla pelle e una buona dose di entusiasmo nel cuore. Guardi le loro facce e le vedi frizzanti, come, del resto, quelle del pubblico festante. Anche il detective chelibera nelle pagine del suo nuovo romanzo, “Ilpiù buio” (Piemme, pagine 404), è un appassionato del genere. Peccato che per lui, il protagonista indiscusso di tutta la narrazione, l’evento non sia particolarmente rilassante. Questo poliziotto non avrebbe potuto fare altro che quella specifica professione: è un uomo sempre all’erta, quando poi, su segnalazione di una collega, si accorge che qualcosa non è come dovrebbe essere, in lui scatta l’istinto di segugio: bisogna agire. Trama ...