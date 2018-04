LIVE Formula Uno GP Bahrain 2018 | Pole position Vettel

DIRETTA FORMULA 1 - GP BAHRAIN 2018/ Qualifiche LIVE : miglior tempo per Vettel nella Q2 - Hamilton c'è! : DIRETTA FORMULA 1 F1 Qualifiche e FP3 live Gp BAHRAIN 2018 Sakhir: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito arabo , oggi, .

Diretta Formula 1 Gp Bahrain 2018/ Streaming video Sky e Tv8 - FP3 LIVE : miglior tempo per Kimi Raikkonen : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Bahrain 2018 Sakhir: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito arabo (oggi sabato 7 aprile)(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:00:00 GMT)

Formula 1 - analisi GP Australia 2018 : Vince Vettel - Ferrari già al LIVEllo di Mercedes? : Formula 1, analisi GP Australia : Il GP Australia 2018 è appena andato in archivio ed è tempo di riflettere su cosa ci ha lasciato il primo appuntamento mondiale. Il tracciato Australiano non da storicamente riscontri certi ma quello di Melbourne è comunque il primo esame davvero”serio” della stagione. Le sorprese non sono certo mancate tanto in pista quanto intorno ad essa. La rivoluzione targata Liberty Media è cominciata e ...