LIVE F1 | GP Bahrein 2018 in DIRETTA | prove libere 3 sabato 7 aprile Il risultato e gli

(Di sabato 7 aprile 2018) Buongiorno e benvenuti alladelle3 del GP del, seconda tappa del Mondiale F1. Sul circuito del Sakhir andrà in scena l’ultima sessione di test prima di entrare nel vivo del weekend che culminerà con le qualifiche del pomeriggio e con la gara di domani. Ultima ora a disposizione dei piloti per le ultime messe a punto sulle proprie monoposto e per trovare il giusto feeling con la pista. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sembrano essere lanciatissimi, Lewis Hamilton è in difficoltà e dovrà scontare anche cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza, Valtteri Bottas sembra essere in palla, attenzione alle Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo. OASport vi propone ladelle3 del GP del, seconda tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. ...