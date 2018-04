LIVE Coppa Davis 2018 | Italia-Francia in DIRETTA | Fognini-Bolelli vs Herbert-Mahut 0-1

oasport

: LIVE Bolelli-Fognini - Herbert-Mahut 0-1 in tempo reale Coppa Davis 2018 - #Bolelli-Fognini #Herbert-Mahut #tempo - zazoomnews : LIVE Bolelli-Fognini - Herbert-Mahut 0-1 in tempo reale Coppa Davis 2018 - #Bolelli-Fognini #Herbert-Mahut #tempo - infoitsport : LIVE Bolelli-Fognini / Herbert-Mahut 3-4 in tempo reale, Coppa Davis 2018 - Speedliveit : SECONDA FILA AL MUGELLO PER ALBERTO E RICCARDO FUMAGALLI IN COPPA ITALIA -

(Di sabato 7 aprile 2018) Buongiorno e benvenuti alladi, quarti di finale della. È il giorno del doppio:sfidano. Si comincerà alle 14.00: noi seguiremo tutto l’incontro incon aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento con la nostradel doppio dicontro! L’analisi della prima giornata – Seppi contro Pouille: la cronaca –contro Chardy: la cronaca CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 2-5 Doppio fallo di! Proviamo a rimanere aggrappati a questo secondo set! 30-40 due grandi recuperi in lob di, che poi chiude con una bella volée di rovescio. Palla break. 30-30 incredibile smash sbagliato da. 30-15 sbaglia la volée. 30-0 ...