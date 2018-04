LIVE Benevento-Juventus 1-1 | streaming e direttaTV - formazioni - tutte le info

Blastingnews

: Fra pochissimo al #JTC inizia la conferenza stampa di @OfficialAllegri pre #BeneventoJuve! Live… - juventusfc : Fra pochissimo al #JTC inizia la conferenza stampa di @OfficialAllegri pre #BeneventoJuve! Live… - granataseby : RT @GoalFlash_ITA: Benevento *1-1 Juventus (24') - zazoomblog : Benevento-Juventus 0-0 LIVE i bianconeri chiamati a riscattare la debacle Champions - #Benevento-Juventus… -

(Di sabato 7 aprile 2018), anticipo della 31esima giornata di Serie A, si gioca oggi pomeriggio alle 15.00 allo stadio Ciro Vigorito di. Partita molto importante per i bianconeri che guidano la classifica con 4 punti di vantaggio sul Napoli. Juve che intende dimenticare la batosta dell'Allianz Stadium di Champions League. Una vittoria potrebbe ridare fiducia allache andrà a giocarsi le esigue possibilità di ribaltare il netto 3-0 con cui il Real Madrid si è messo in tasca una buona fetta di semifinale.che ormai sembrerebbe destinato alla retrocessione in B ma che non vuole sfigurare davanti ai propri tifosi contro la prima della classe. DIRETTA1-1: Dybala-Diabatè Tutto pronto, squadre in campo, fischio d'inizio 03' Punizione per i bianconeri dalla destra, palla che finisce tra le braccia di Puggioni...