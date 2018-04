Liti tra vicini? È l' empatia che manca

Libero Consorzio : studenti del PoLiti incontrano il Tenente Colonnello Pellegrino : Sotto l'aspetto professionale, poi, Pellegrino ha spiegato agli studenti, che si affacciano al mondo del lavoro, quali sono i requisiti che un cittadino deve possedere per entrare nell'Arma e ...

Stormy Daniels e la sua vita porno. Tra attivismo poLitico - Liti per il bucato e Donald Trump : Corre l’anno 2014 quando Stormy Daniels – la pornostar che tanti guai crea oggi al presidente Donald Trump – prende il posto (si fa per dire) di Angelina Jolie nella porno-parodia di Maleficent (diretta da Alex Braun, figlio del grande Lasse). Ora Stormy vive a Dallas, Texas, ma – mezza cherokee e mezza irlandese – è nata nel profondo sud degli Stati Uniti, il 17 marzo del 1979 a Baton Rouge in Louisiana, registrata ...

Che cos'è la 'poLitica dei due forni' e che c'entra la Democrazia Cristiana : Giulio Andreotti, quando si ritrovò a commentare, a distanza di anni, la fase storico-politica degli anni Sessanta, caratterizzata dalla centralità della Dc, scrisse che egli fu artefice dell'idea ...

Che cos'è la 'poLitica dei due forni' e che c'entra la Democrazia Cristiana : Ogni tanto i due forni tornano a sfornare pane. Accade con una certa regolarità, per la verità, da quando Giulio Andreotti - al quale si devono molte frasi entrate nel modo di parlare (e di agire) della politica italiana - coniò l'espressione negli anni '60. Ora è il forzista Antonio Tajani a citare la politica dei due forni puntando il dito contro i grilini rei, a suo dire, di ammiccare un ...

PoLitica - comincia a trapelare un certo nervosismo in chi ha vinto le elezioni. Salvini-Di Maio - o si “sposano” o saranno delle comparse nel nuovo Governo : Il primo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella non è stato sufficiente per affidare l’incarico a formare il nuovo

Fratelli di Crozza - anticipazioni puntata 6 aprile : consultazioni poLitiche e cena tra Salvini e Di Maio - info streaming : Fratelli di Crozza, anticipazioni oggi 6 aprile 2018 Maurizio Crozza analizza attraverso i suoi amati personaggi e i monologhi satirici l'intricata situazione politica focalizzandosi sulle ...

«All'estero funziona così. Non si tratta di un ritorno alla vecchia poLitica» : Il fondo Eliott sembra puntare su di uno scorporo della rete. Su quale posizione si orienterà la Cassa depositi? «L'aspettativa è che Cdp decida per una rete unica che sia un asset infrastrutturale ...

Qual è il gioco poLitico dietro la guerra dei dazi tra Usa e Cina : 'La Cina ha mostrato la sua spada in meno di 24 ore, con la stessa forza e la stessa proporzione di quella degli Stati Uniti'. Lo scrive oggi, giovedì 5 aprile, il Quotidiano del Popolo, sfoderando l'...

Carte d'identità false - magistrato turco arrestato a Brindisi : 'Perseguitato poLitico' : Brindisi - 'Sono un magistrato turco e sono stato costretto a lasciare Ankara per ragioni politiche, con questi documenti. Ho dovuto farlo, non avevo altre possibilità perché mi è stato negato il ...

Hamidad - da prostituta dell'Uganda a leader poLitica : 'Avevo 97 fratelli - poi finii in strada' : Questo ovviamente non aiuta dal punto di vista professionale e l'Uganda resta uno dei paesi più poveri al mondo. Anche per questo Hamidah, forte della propria esperienza di vita, ha deciso di ...

Governo - Di Maio : “Contratto sui temi. Nessun inciucio - ma impegno”. Lega : “PoLitica veti porta a voto”. Pd : “Teatrino” : Un contratto di Governo come quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “temi” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno“. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la proposta rivolta in primis al Partito democratico e poi alla Lega, ma senza Silvio Berlusconi. ...

Sondaggi poLitici : elettori M5s contrari a un governo con Berlusconi - leghisti dicono no al Pd : Un Sondaggio realizzato da Demopolis evidenzia come gli elettori del M5s siano favorevoli a un accordo con la Lega ma ritengano la peggior ipotesi possibile un esecutivo con al suo interno anche Forza Italia. Gli elettori della Lega, invece, vorrebbero un governo con il M5s ma si dicono fortemente contrari a un'alleanza con il Pd.Continua a leggere

Eric Jon Schmidt - poLitico americano pubblica più di 200 tra sue foto e video a luci rosse : 'Non voglio segreti - sono un esibizionista' - : Il 51enne infatti ha deciso di usare diversi portali gay a luci rosse per promuovere la sua carriera politica e su alcuni di questi siti ha pubblicato più di 200 tra sue foto e video senza veli , li ...

Voto di scambio - medico condannato a 3 anni : “Fu intermediario tra Antinoro e Cosa nostra”. Ma il poLitico fu assolto : Da quell’accusa il politico si è salvato. Merito della modifica della legge. L’uomo che è considerato il suo tramite nell’acquisto di voti da Cosa nostra, invece, no. Il gup di Palermo Nicola Aiello ha condannato a tre anni il medico Domenico Galati per Voto di scambio politico-mafioso. L’indagine era stata avocata dalla procura generale e il pg Domenico Gozzo aveva chiesto la condanna a cinque anni. Per Galati, coinvolto ...