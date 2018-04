L' intervista a Martin Freeman | protagonista del film ' Ghost Stories'

Martin Luther King - la figlia Bernice intervistata da Tv2000 : “Nostra madre ci disse di non odiare l’assassino” : “Avevo solo 5 anni, quando arrivò la notizia dell’assassinio stavo dormendo. Mia sorella Jolanda e mio fratello Martin invece la sentirono alla televisione. Jolanda chiese a mia madre: ‘Devo odiare la persona che ha ucciso mio padre?’. E lei rispose subito ‘no’”. Così Bernice Albertine King, figlia minore di Martin Luther King, in un’ intervista di Pierluigi Vito per il Tg2000, il telegiornale di Tv2000, in occasione dei 50 anni dall’assassinio ...

“Stefano - hai sentito?”. Toffanin e De Martino - imbarazzo totale in studio. Dopo l’intervista a Emma Marrone - la conduttrice se ne esce con una frase ‘scabrosa’ : pubblico in delirio : Pronta a farsi amare, attenta a volersi più bene e dedita alla carriera. Emma Marrone emerge dall’intervista di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo in onda sabato 10 marzo alle 16,10 su Canale 5. La cantante salentina ha raccontato il percorso interiore fatto in due anni di assenza dalle scene musicali. “Ho imparato a volermi più bene, ad accettarmi di più”. Tornata da poco con un album (“Essere ...

Ricky Martin/ Giornalista esulta dopo aver intervistato il cantante : lui vede la scena - video : La Giornalista portoricana Ana Belaval esulta dopo l'intervista a Ricky Martin. Ma non si accorge che il cantante è ancora in collegamento e vede la scena.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 15:46:00 GMT)

Usa - intervista Ricky Martin e poi esulta : ma lui vede tutto : Dopo aver intervistato Ricky Martin, e convinta che il collegamento sia chiuso, la giornalista esulta come fosse a un concerto.Ana Belaval, una cronista dell'emittente Wgn di Chicago (Stati Uniti), ha appena finito di intervistare Ricky Martin sulla situazione di Puerto Rico dopo il terribile uragano Maria. Il cantante, che in questi giorni è protagonista con la serie tv sulla morte dello stilista Gianni Versace, è infatti nato nel 1971 a ...