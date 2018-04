L' indiano Gaggan Anand primo dei cuochi d' Asia

lastampa

: RT @identitagolose: Per la quarta volta lo chef indiano @GAGGANBANGKOK primo agli @Asias50Best. Bene gli italiani: Bombana 13°, @fantin_luc… - alegesuelli : RT @identitagolose: Per la quarta volta lo chef indiano @GAGGANBANGKOK primo agli @Asias50Best. Bene gli italiani: Bombana 13°, @fantin_luc… - carlopassera : RT @identitagolose: Per la quarta volta lo chef indiano @GAGGANBANGKOK primo agli @Asias50Best. Bene gli italiani: Bombana 13°, @fantin_luc… - identitagolose : Per la quarta volta lo chef indiano @GAGGANBANGKOK primo agli @Asias50Best. Bene gli italiani: Bombana 13°,… -

(Di sabato 7 aprile 2018) ... giorno in cui a Bilbao sarà annunciata la classifica dei The world's 50 best restaurants e sapremo se il nostro Bottura è riuscito a riconquistare il trono di migliore chef del mondo, perso l'anno ...