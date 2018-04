L’incontinenza urinaria può avere effetti negativi sulla salute sessuale

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) In un nuovo studio pubblicato su BJU International, le donne con incontinenzahanno riportato cali dell’attivitàe dell’eccitazione nell’ultimo anno e hanno espresso una maggiore preoccupazioneloro frequenza. Gli uomini con incontinenza, invece, hanno riportato cali di desiderio, aumento delle difficoltà di erezione e orgasmo e preoccupazione per queste funzioni sessuali. Lo studio ha incluso le informazioni di 3.805 persone dell’English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), un sondaggio di un gruppo rappresentativo della popolazione di uomini e donne di mezza età o oltre (che vivono in Inghilterra) sull’invecchiamento e la. Il 20% delle donne e il 7% degli uomini hanno riportato incontinenzanegli ultimi 12 mesi. L’autore principale dello studio, il Dott. David Lee, della Manchester Metropolitan University, ha dichiarato: “I nostri ...