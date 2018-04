L' importanza del gas russo per l' Europa

L’importanza del simulatore in Formula E : L’importanza del simulatore in Formula E Il simulatore è uno strumento fondamentale in Formula E, più che in ogni altro sport motoristico. I circuiti, come ben sapete, sono tutti cittadini, di conseguenza non si può semplicemente scendere in pista a provare: bisogna farlo virtualmente. Ma la tecnologia dei simulatori è così avanzata da avvicinarsi moltissimo […]

TECNOLOGIA/SITI INTERNET L'importanza DELLE IMMAGINI : Tutti i SITI INTERNET che visualizziamo ogni giorno sono infarciti da decine di IMMAGINI di ogni tipo. La motivazione per questo metodo, abbastanza aggressivo, di utilizzo DELLE IMMAGINI sta nel fatto ...

L'importanza del "perché" per il director di God of War : Il fatto che Cory Barlog ami profondamente i single-player e le produzioni story-driven è sotto gli occhi di tutti e God of War, pur non lasciando in secondo piano il combat system, rientra sicuramente in questa categoria di produzioni "lineari". Il director dell'esclusiva PS4 in uscita il 20 aprile ha spiegato un concetto molto importante che si è posizionato alla base dello sviluppo delle nuove avventure di Kratos: il "perché". Le sue ...

L’importanza della reunion di Dawson’s Creek 20 anni dopo : L’effetto nostalgia non colpisce solo i quarantenni e non cavalca solo gli anni Ottanta. Lo dimostra il putiferio sollevato sui social dal lancio di una copertina celebrativa (con tanto di reunion del cast) dedicata da Entertainment Weekly a Dawson’s Creek. L’anniversario è quello dei 20 anni dalla messa in onda della prima puntata del telefilm – all’epoca si chiamava così, adesso parliamo di ‘teen ...

importanza dell’allattamento : fondamentale per l’evoluzione della specie : Secondo il direttore Bruce German del Foods for Health Istitute dell’Università della California, ospite del 13°Simposio internazionale sull’allattamento al seno in corso a Parigi, l’allattamento è fondamentale per l’evoluzione della specie. Studiando il genoma umano, ha capito quanto sia importante l’allattare per i nostri corpi, che sono in continua evoluzione per rispondere a nuove esigenze ed in particolare a ...

Måneskin - nuovo singolo : «L’importanza delle idee» : «Un successo come quelli che non se ne vedevano dai tempi di Mengoni». A sentire gli adolescenti adoranti e stipati l’uno sull’altro alle porte del Santeria Social Club, sembrerebbe che i Måneskin abbiano saputo rinverdire i fasti di X Factor. Affrancandosi dall’immaginario televisivo per diventare un altro confuso, di calze a rete e trucco nero. «Noi non stiamo cercando di prendere una direzione. Stiamo cercando di formare un sound, un sound ...

Cena del Movimento 5 Stelle a Porto Sant'Elpidio. Fioschini : "Volontà di fare rete e importanza del contatto con il territorio" : "Cena a 5 Stelle quella di sabato sera al Moyto di Porto Sant'Elpidio dove il giallo del Movimento si è tinto d'oro. Sono state 130 le persone presenti ed altrettante le richieste che, per ragioni di ...

importanza del resveratrolo : un composto fenolico presente nelle uve e nei vini : Il resveratrolo è una sostanza appartenente alla famiglia dei composti fenolici ed è presente negli acini dell’uva, nel vino, in alcune bacche e semi oleosi (arachide) ed in particolari piante. E’ prodotto naturalmente da parecchie piante per difendersi dagli agenti patogeni quali batteri e funghi. Molti ricercatori hanno studiato e studiano tutt’ora i benefici di questa sostanza che interessa la prevenzione di molte patologie ...

World Sleep Day - per celebrare l'importanza del sonno : Oggi, venerdì 16 marzo, si celebra la Giornata Mondiale del sonno (World Sleep Day), giornata in cui si vuole sottolineare l'importanza del dormire bene. Perché è proprio dalla qualità del sonno che dipende la qualità della vita. La World Association of Sleep Medicine organizza ogni anno (ormai da dieci) una giornata mondiale dedicata proprio al sonno, che ricorre l'ultimo venerdì prima dell'equinozio di primavera.Quasi la metà della popolazione ...

Sclerosi multipla : l’importanza del movimento per i pazienti : “La Sclerosi multipla, che si manifesta in età giovanile, può essere combattuta anche con l’allenamento e l’esercizio, sia fisico che mentale: saranno tanto più efficaci quanto più vengono praticati precocemente, anche prima che i danni diventino manifesti”. A confermarlo è Letizia Leocani, neurologa all’Ospedale San Raffaele di Milano, in occasione della presentazione di Ms-Fit, un videogioco sviluppato da Roche ed ...

Festeggiate il Pi greco day. E riscoprite l'importanza della matematica : Da alcuni anni questa festa è diventata anche un pretesto per evidenziare e per difendere il valore inestimabile della disciplina più bella del mondo, nelle forme più disparate: - l'anno scorso a ...

Riforma pensioni/ Proietti ricorda l'importanza dell'isopensione (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Proietti ricorda l'importanza dell'isopensione. Tutte le novità e le new sui principali temi previdenziali di oggi, 14 marzo(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:26:00 GMT)

L’importanza delle Gomme - d’inverno - d’estate - sulla neve o sterrato… Michelin CrossClimate : Si dà ancora poca importanza alle Gomme delle auto. Nelle strade si vedono troppe autovetture con coperture lise, inadeguate a garantire sicurezza sul bagnato, a volte sgonfie. Si pretende talvolta di fare viaggi in montagna – in inverno – con Crossover a trazione integrale ma che montano pneumatici estivi, o con gli stessi praticare il fuoristrada leggero. A volte si hanno situazioni surreali di vetture impantanate, potentissime, ...

Morte Andrea Ginzburg. Il presidente Bonaccini : "L'Emilia-Romagna perde una figura di grande importanza per la cultura e la ricerca dell'... : Nel 2001 Ginzburg è stato tra i fondatori della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia di Reggio Emilia dove ha insegnato istituzioni di economia e economia delle reti internazionali ...