“Li rivedremo insieme” | clamoroso ritorno a Sanremo? Ecco l’indizio che fa sognare i fan

(Di sabato 7 aprile 2018) Un’edizione sanremese davvero da incorniciare, l’ultima, che ha saputo riconciliare finalmente il pubblico italiano con la celebre kermesse musicale dopo tanti di critiche e polemiche e rimesso la musica al centro della scena, come d’altronde era nelle intenzioni del direttore artistico Claudio Baglioni, autore principale del successo. Al suo fianco, perfetta la scelta di Pierfrancesco Favino, che ha saputo rimanere al suo posto per gran parte della manifestazione salvo poi emozionare il pubblico grazie alle sue grandi capacità recitative, e della scatenatissima Michelle Hunziker, star indiscussa dell’edizione 2018 con la sua spontanea simpatica capace di conquistare tutti., allora, che rivedere il trio insieme, riunito a cena in un ristorante romano insieme a Mario Orfeo (Direttore Generale Rai), Angelo Teodoli e Claudio Fasulo (direttore e vice di ...