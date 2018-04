Lewis Hamilton | GP Bahrein 2018 | “Le Ferrari sono più forti | sarà difficile entrare in

F1 - GP Bahrein 2018 : Lewis Hamilton penalizzato. Come cambia la gara? Ferrari può approfittarne anche se… : La notizia è arrivata in seconda serata ma, vista l’importanza, avrebbe meritato la prima: Lewis Hamilton (Mercedes) penalizzato di 5 posizioni in griglia di partenza nel GP del Bahrein 2018 (seconda prova del Mondiale di Formula). Motivo? Sostituzione del cambio sulla W09. Un’operazione, ad onor del vero, effettuata anche dal compagno di squadra Valtteri Bottas ma il finlandese, avendo cambiato il componente nel corso del weekend a ...

Lewis Hamilton - F1 GP Bahrein 2018 : “Un venerdì normale - dobbiamo lavorare per migliorare” : Lewis Hamilton non ha brillato nei primi due turni di prove libere validi per il GP del Bahrain, seconda tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo, infatti, ha chiuso le due sessioni al quinto e al quarto posto, pagando sempre dazio dalle Ferrari. Queste le dichiarazioni che il britannico ha rilasciato al termine delle libere come riporta f1grandprix: “È stato un normale venerdì. Abbiamo chiuso il nostro intero programma. Siamo tutti molto ...

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti a tutti : Kimi Raikkonen precede Sebastian Vettel. Lewis Hamilton è quarto : C’è la Ferrari davanti a tutti al termine delle prove libere 2 del GP del Bahrein. Il più veloce dei due piloti della Rossa è stato Kimi Raikkonen, che ha stampato un convincente 1’29″817, abbassando quindi notevolmente il limite imposto al mattino da Daniel Ricciardo (1’31?060). Sebastian Vettel è vicinissimo, separato dal compagno di squadra di soli 11 millesimi, confermando le ottime impressioni lasciate dalla sessione ...

Lewis Hamilton dal Bahrain - selfie e tattoo prima della gara : Le ore che precedono un gran premio, ognuno le trascorre come meglio preferisce: tra momenti di relax, ma anche di concentrazione. prima della conferenza dei piloti, in programma per giovedì alle 14, ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Sebastian Vettel vs Lewis Hamilton - la guerra psicologica è già iniziata. In palio il quinto Mondiale… : “Stavo aspettando di fare un buon giro per toglierti il sorriso dalla faccia“. Furono queste le parole di Lewis Hamilton nella conferenza stampa di Melbourne (Australia), dopo che il campione del mondo della Mercedes siglò la pole position del primo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno. Un crono spaziale con distacchi importanti nei confronti di Kimi Raikkonen e del tedesco. La guerra psicologica ebbe un’impennata quando ...

F1 - Toto Wolff : “Lewis Hamilton vicino al rinnovo con la Mercedes”. Il matrimonio vincente proseguirà : Lewis Hamilton sarebbe molto vicino a rinnovare il proprio contratto con la Mercedes. Il Campione del Mondo è in scadenza con le Frecce d’Argento ed è in trattativa con la scuderia. A spegnere qualsiasi voce di mercato è stato Toto Wolff, direttore esecutivo, in un’intervista rilasciata ad Autosport: “Ne abbiamo discusso durante l’inverno, poi ne abbiamo riparlato a gennaio e questi discorsi stanno andando nel modo ...

F1 - Lewis Hamilton : “Io sono il migliore perché ho più fame di tutti. Sto male quando altri dicono di essere migliori di me” : Lewis Hamilton non ha ancora digerito il secondo posto ottenuto nel GP di Australia, il sorpasso subito ai box da Sebastian Vettel non è piaciuto al Campione del Mondo che medita già la vendetta. Saranno due settimane molto lunghe per il britannico che non vede l’ora di tornare a correre per dimostrare a tutti che è lui l’uomo più forte. Le dichiarazioni rilasciate a The Howie Games hanno dimostrato la sua infinita competitività: ...

F1 - Mondiale 2018 : il segreto per battere Lewis Hamilton? Una Ferrari a due punte : Il primo weekend del Mondiale 2018 di F1 è andato in archivio e la Ferrari ha iniziato con il piede giusto. La vittoria di Sebastian Vettel ed il terzo posto di Kimi Raikkonen, con Lewis Hamilton nel panino del Cavallino Rampante, sono risultati importanti che danno fiducia alla squadra e motivazione sul tanto lavoro ancora fare. La Rossa, infatti, è apparsa un po’ indietro, dal punto di vista delle prestazioni, rispetto alla Mercedes. ...