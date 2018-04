Le star con un secondo nome che non ti saresti aspettato

Xiaomi Mi Mix 2 Garanzia Italia scontato di 100 euro da Xiaomi Italia : ecco dove acquistarlo : Xiaomi Italia per festeggiare gli 8 anni di attività festeggia con i Fan Italiani scontando di 100 euro il prezzo ufficiale nel nostro paese dello Xiaomi Mi Mix 2: ecco dove acquistarlo.Se conoscete i prodotti del produttore cinese Xiaomi, sicuramente avrete saputo che nel nostro paese (con Garanzia Italia) a inizio marzo 2018 è iniziata la commercializzazione dello Xiaomi Mi Mix 2 a 499 euro.Xiaomi Mi Mix 2 scontato di 100 euro: ecco il nuovo ...

Santarcangelo : Il 5 per mille dell'Irpef al Comune per contrastare le nuove povertà : E negli anni la risposta della città non si è fatta attendere tanto che " stando agli ultimi dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze " è di oltre 10mila euro la somma che nel 2015 , con le ...

BAstarDI SENZA GLORIA/ Su 20 il film con Brad Pitt e Diane Kruger (oggi - 7 aprile 2018) : BASTARDI SENZA GLORIA, il film in onda sul canae 20 oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Brad Pitt e Diane Kruger, alla regia Quentin Tarantino. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 10:10:00 GMT)

Ida Platano : ho sempre sofferto in amore. Riccardo? Proverò a conquistarlo! : Ida Platano, nuova protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista a cuore aperto dove parla della sua vita privata, raccontando in particolare la fine del suo matrimonio in età giovanile ed i sacrifici che sta facendo in una terra che non è la sua. Poteva non parlare anche di Riccardo Guarnieri? Sentite che cosa rivela a proposito del cavaliere tarantino! Uomini e Donne: Ida Platano racconta la ...

Carmen Ferreri - squadra blu/ La cantante deve riconquistare la fiducia dei professori (Amici 2018) : La cantante Carmen Ferreri, non senza fatica, è riuscita a conquistare la maglia verde e ad accedere al serale di Amici di Maria De Filippi entrando a far parte della squadra blu.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 08:28:00 GMT)

Nuovo episodio di star Wars fuori concorso a Cannes : Il programma sarà svelato giovedì a Parigi, ma ogni giorno gli organizzatori trovano modo di svelare un dettaglio sul Festival di Cannes , 8-19 maggio, . L'ultimo - per ora - è particolarmente gustoso:...

Valentino Rossi - GP Argentina 2018 : “Importante stare nei dieci - sono contento del passo gara” : Valentino Rossi ha ottenuto dei riscontri positivi nelle prove libere del GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è riuscito a rimanere in scia ai migliori sul circuito di Termas de Rio Hondo dove negli ultimi tre anni è riuscito sempre a fare la differenza. Al termine della doppia sessione il centauro di Tavullia ha analizzato la situazione come riporta la Gazzetta dello Sport: “Era importante stare nei dieci, ...

Cannes - fuori concorso nuovo star Wars : ANSA, - ROMA, 6 APR - Anteprima mondiale al Festival di Cannes , 8-19 maggio, per l'atteso spin off della saga Guerre Stellari, 'Solo: A Star Wars Story'. Il film, diretto da Ron Howard e scritto da ...

star di Bollywood uccide due antilopi durante la pausa delle riprese di un film : condannato a cinque anni : Per gli esperti è un vero danno all'industria: dopotutto è il nono attore più pagato al mondo, battuto in India solo dal suo concorrente Shah Rukh Khan, all'ottavo posto. Questi non sono gli unici ...

Cannes : fuori concorso il nuovo star Wars : Anteprima mondiale al Festival di Cannes per l'atteso spin off della saga Guerre Stellari, 'Solo: A Star Wars Story'. Il film, diretto da Ron Howard, sarà fuori concorso nella selezione ufficiale, ...

Autovelox - quando contestare la multa : contestare le multe per eccesso di velocità è possibile, almeno in alcuni casi. Qualora non venissero rispettati i requisiti indicati di seguito, chi si vede recapitare una multa per eccesso di ...

Casting per I Bastardi di Pizzofalcone ma anche per un film e per Mediaset Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a Casting e provini per una serie televisiva di RAI Uno, per Mediaset e per un nuovo interessante film. Mediaset Per la nuova edizione della trasmissione televisiva Selfie, in onda su Canale 5, sono partiti i Casting. Il programma negli anni scorsi è stato condotto da Simona Ventura, che invece a tutt'oggi non è stata ancora confermata per la nuova stagione. Selfie è incentrato ...