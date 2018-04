Le regine di cuori che ti spennano col poker

ilgiornale

(Di sabato 7 aprile 2018) Ilè il modo più difficile per fare una vita facile. Sarà perché, dicono, è nato nel far west, dove pistoleri e contrabbandieri si giocavano pepite e denti d'oro, tra bicchieri di whisky mezzi pieni, polli da spennare e la sei colpi appoggiata sul tavolo. Ha mille facce, occhi che ti scrutano e nessuno è mai quello che sembra. Una volta ilera Steve McQueen in Cincinnati Kid, Paul Newman, Robert Redford e la Stangata, 007 che si gioca la vita in Casinò Royale, bische, nuvole di fumo e fiche a portata di mano. Oggi il professionista delè un ingegnere aerospaziale più che uno sbandato azzeccagarbugli, che vive in un mondo dove girano miliardi, dove comanda più la matematica che la psicologia. E dove i giocatori più spietati sono donne, spesso bellissime, maestre del bluff, professioniste dell'inganno. Un piccolo esercito di belle e impossibili che non temono guerre di ...