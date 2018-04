“Le onde gravitazionali | nuova voce dell’universo” | il 12 aprile il seminario

Ermal Meta risponde ad Alessandro Cattelan e Noemi sui luoghi comuni nelle canzoni di Sanremo : “Le buone maniere non sono più originali?” (video) : Ermal Meta risponde ad Alessandro Cattelan e Noemi ad Epcc: in occasione di una puntata con lo show di Alessandro Cattelan, Noemi è stata ospite del conduttore per promuovere il nuovo disco La Luna. A poche settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare la canzone Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, oggetto di grandi polemiche durante la kermesse, Noemi e Alessandro Cattelan sono tornati ...