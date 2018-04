wired

: Le leggende metropolitane su Rom e Sinti #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Le leggende metropolitane su Rom e Sinti #DipartimentoInnovazioneTecnologia - scoopscoop6 : Le leggende metropolitane su Rom e Sinti - bitnewsbit : Le leggende metropolitane su Rom e Sinti -

(Di sabato 7 aprile 2018) A Berlino è stato realizzato un monumento alle vittime Rom edel Nazismo (foto: Carsten Koall/Getty Images) L’8 aprile si celebra la Giornata internazionale di Rom,e Caminanti. La ricorrenza deriva dalla data del primo congresso mondiale della popolazione romaní, tenutosi a Londra nel 1971. La diversità dei gruppi che ne fanno parte, cioè che condividono la lingua romaní (in italia soprattutto Rom e), in genere è azzerata dall’uso di zingari, spesso in senso dispregiativo. Probabilmente la parola “zingaro” deriva infatti dal nome dato nel V secolo a una setta considerata eretica: Athìnganoi, intoccabili. Nel XII secolo si cominciò a usare quel nome per etichettare anche delle popolazioni arrivate nell’Impero bizantino dall’Asia minore. L’incontro, e a volte lo scontro, tra diverse culture è un brodo di coltura per la nascita ...