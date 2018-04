Le bugie di Casaleggio

ilgiornale

: BUGIE.SONO SOLDI pubblici versati dai contribuenti.Darli a SOCIETA privata è TRUFFA,peculato,ai danni dei contribue… - patriziamolina : BUGIE.SONO SOLDI pubblici versati dai contribuenti.Darli a SOCIETA privata è TRUFFA,peculato,ai danni dei contribue… - VicentePugliaAr : RT @notiveri: #BlogdelleStelle:”Basta bugie, i soldi vanno all’#AssociazioneRousseau, non alla Casaleggio”: Non accennano a placarsi le pol… - notiveri : #BlogdelleStelle:”Basta bugie, i soldi vanno all’#AssociazioneRousseau, non alla Casaleggio”: Non accennano a placa… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Rousseau e laassociati? Non hanno niente a che fare con la politica. Sarebbe una notizia, se non fosse una maiuscola bugia siglata da Davide, nel tondo, . Che non è proprio un signor nessuno, ma il numero uno della omonima azienda. Il ...