Lazio | Inzaghi fa pretattica | Deciderò domani Parolo out | Anderson titolare

Lazio-Salisburgo - Inzaghi : “meritavamo risultato più ampio” : “Per quello che si è visto in campo, potevamo portare a casa anche un risultato migliore. Abbiamo avuto tante occasioni e potevano fare un gol in più. Loro sono una squadra forte e i ragazzi hanno capito che non era semplice. Il ritorno a Salisburgo sarà difficile perchè abbiamo preso due gol e loro in quello stadio sono ancora più forti. Dovremo affrontare la gara nel modo giusto”. Così l’allenatore della Lazio, Simone ...

Inzaghi si regala un dono da scartare : Lazio-Salisburgo 4-2 : La Lazio esce vincitrice dal primo duello con il Salisburgo, ma nessuno si azzardi a dare per scontato il passaggio del turno. Ne rifila quattro, subendone due, ad una squadra imbattuta in Europa da diciannove gare. Un’impresa che non passa inosservata agli occhi dei più esperti, ma che non deve essere la culla della compagine capitolina. Il gol del vantaggio di Lulic crea un velo di Maya, capace di illudere l’Olimpico stracolmo e i tifosi a ...

LIVE Lazio-Salisburgo - Quarti Europa League 2018 in DIRETTA : formazioni ufficiali. Milinkovic-Savic torna dal 1' - Inzaghi punta sui titolarissimi! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Salisburgo, match d’andata dei Quarti di finale di Europa League allo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Simone Inzaghi è l’ultima italiana in corsa per il successo finale. Fino ad ora, il percorso in Europa dell’Aquila è stato decisamente positivo: prima nel girone di qualificazione davanti al Nizza di Mario Balotelli e vittorie contro Steaua Bucarest e Dinamo Kiev nei sedicesimi ...

Inzaghi vuole un regalo dalla sua Lazio : Roma - Difficile pensare al campionato quando ti giochi la possibilità di una semifinale di Coppa. Certo, i proventi dell'Europa League non sono certo paragonabili all'ingresso nella fase a gironi ...

Lazio - Inzaghi : "Col Salisburgo i tifosi devono aiutarci" : Europa League, il tecnico biancoceleste chiama i sostenitori allo stadio: "Spero che aumenti ancora il numero di presenze, sappiamo che i nostri tifosi sono molto importanti"