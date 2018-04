Lazio | il celeste diventa azzurro

DIRETTA/ Lazio Bologna (risultato live 1-1) info streaming video e tv : pari biancoceleste di Lucas Leiva! : DIRETTA Lazio - Bologna : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Olimpico di Roma domenica 18 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:07:00 GMT)

Calcio amarcord : poker biancoceleste - rivivi Lazio -Juventus 4-1 del 2001 : Le doppiette di Crespo e Nedved puniscono la Juve e la allontanano dalla testa della classifica, mentre la Lazio resta in corsa per lo scudetto

Lazio - doppio Immobile : battuto il Verona e la zona Champions è di nuovo biancoceleste : Dopo un primo tempo fatto di occasioni andate a vuoto, la Lazio ci mette meno di cinque minuti per chiudere la pratica Verona . La vittoria per 2-0 contro la squadra di Pecchia riporta in zona ...

Lazio-Genoa - retroscena ad alta tensione in casa biancoceleste : “Mister - perchè te la prendi sempre con me?” : Lazio-Genoa è terminata con una sconfitta pesante dal punto di vista del morale per i biancocelesti. La squadra di Inzaghi ha rimediato il secondo ko consecutivo dopo quello subito a San Siro con il Milan. La Lazio è apparsa stanca e dovrà cercare di ricaricare le pile in vista della trasferta del San Paolo contro il Napoli. Dopo la sconfitta con il ‘Grifone’, Felipe Anderson è stato uno dei giocatori più criticati. Anche Inzaghi non ...