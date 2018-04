Lavoro e futuro | la kermesse Casaleggio nel segno del governo - Polemica sull' accesso

Il futuro del Lavoro - dalla burocrazia alla zainocrazia : Macché ventiquattrore, scrivania e scartoffie, questo è il tempo della zainocrazia, del nomadismo professionale, del lavoro agile. Scienziati e grandi professori si sono spesi con ricerche e analisi: sembra che, ossigenando il cervello, scendendo dalla ruota del criceto, il lavoro funzioni meglio, sia in termini di performance, sia in termini di soddisfazione personale. E ora, a rafforzare questa tesi, arriva in libreria anche l’opera ...

L'Odissea nel futuro comincia nel '68 50 anni del capoLavoro di Stanley Kubrick : È lì che si formano la matrice dell''artista-mondo' e l'ispirazione enciclopedica per varietà e sintesi degli interessi: pittura, letteratura, architettura, scienza, musica, teatro intessono un ...

Lavoro - Ugl compie 68 anni : costruire il sindacato del futuro : Anche nell'ultima campagna elettorale ha spinto la sua area politica di riferimento, il centrodestra, a portare al centro del dibattito i temi del Lavoro e delle pensioni. E al nuovo parlamento il ...

Fondazione Barilla : il Lavoro del futuro è green - smart e social : L’artigiano del cibo che affianca ai metodi tradizionali di produzione la stampa in 3D; l’Hydrologist, ovvero l’esperto di acqua che racchiude in sé conoscenze di chimica, biologia, ma anche in grado di applicare un approccio olistico all’uso di questa preziosa risorsa e, infine, ingegneri ambientali, agronomi, urban planner ed esperti di genetica. Sono questi alcuni dei profili lavorativi maggiormente richiesti dal mondo dell’agroalimentare ...

Robot : ecco come sarà il mondo del Lavoro futuro : Lo sviluppo della Robotica e dell'intelligenza artificiale sembra portare maggiori conseguenze nel mondo del lavoro, tanto che alcune previsioni parlano di impatti catastrofici sulla qualità di vita ...

Futuro governo - reddito di cittadinanza e Lavoro : Maurizio Landini ad HuffPost Live alle 17.15 : Maurizio Landini ospite di HuffPost Live, alle 17.15 in diretta su Youtube. Futuro governo, proposte sul tema del lavoro e reddito di cittadinanza i temi al centro dell'intervista condotta dall'inviata Angela Mauro e dal giornalista economico Giuseppe Colombo.

Alternanza scuola Lavoro - come non farsi sfruttare e preparare il futuro : di Francesco Pastore e Valentina Magri “Il meccanico del mio paese si sarebbe vergognato di non pagare a fine settimana. E mica solo lui. Oggi vedo cose terribili: tirocini, mezzi tirocini, finte alternanze scuola lavoro, bisogna sbaraccarle quelle cose lì”. Il j’accuse di Pierluigi Bersani a Quinta colonna su Rete 4 riaccende l’annoso dibattito sull’Alternanza scuola lavoro e l’equazione tra Alternanza e ...

IL FUTURO DEL Lavoro : Italia-Germania 40 a 30 La danza delle ore al LAVORO divide le tute blu d'Europa «I tedeschi sono flessibili» Rosalba Carbutti ROMA «SI DICE sempre che il tempo è denaro, ma il denaro non è tempo. Non ...

Clima - il futuro e le sue opportunità : energia pulita - mercato del Lavoro - tecnologie e cambiamenti climatici : C’è un ponte tra noi e il futuro in cui le società avranno adottato tutte le migliori soluzioni possibili di fronte ai cambiamenti Climatici. È un ponte fatto di collaborazioni multidisciplinari, in cui discipline e saperi diversi collaborano per integrare la conoscenza scientifica con la creazione di soluzioni tecnologiche e strategiche. Questo ponte verso il futuro è stato al centro del dibattito dal titolo “Climate Change reshaping our ...

Il Lavoro del futuro? Al centro di tutto ci sarà il fattore umano : L'introduzione, affidata a Valentina Mirra di Deloitte, è servita per tracciare un panorama sul mondo delle risorse umane, specie nel loro rapporto con la transizione nel digitale, in cui è emerso ...

Lavoro - ecco le professioni anti crisi. Il futuro dell'impresa è verde : Rapporto GreenItaly: tre milioni di posti di Lavoro. L'Italia è quarta in Europa per indici di eco-efficienza. Ben sopra la media Ue