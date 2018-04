Lavoro | che cosa resta del ’68?

Wall Street pesante su dazi e Lavoro Usa. Borse fiacche - nuovo exploit Tim : Trump triplica l'ammontare delle tariffe sui prodotti cinesi. Deludono i dati Usa sul lavoro: a marzo creati meno posti di lavoro rispetto le attese e il tasso di disoccupazione resta stabile al 4,1%. Effetto Cdp sui titoli del gruppo telefonico: l'intenzione della Cassa di salire al 5% fa balzare le azioni che hanno guadagnato oltre il 12% in due giorni. Giù il petrolio. Nella prossima settimana focus sull'inflazione americana....

Perché tornare all'articolo 18 penalizzerebbe il Lavoro : Pietro Ichino spiega come la reintroduzione della norma dello Statuto, renderebbe meno affidabile il Paese per gli investitori esteri e frenerebbe la domanda di lavoro

Il ministro del Lavoro M5S : «Rimettiamo l'articolo 18. Lo vogliono anche gli autori del jobs act» : Reintrodurre l'articolo 18 nello statuto dei lavoratori: è l'idea di Pasquale Tridico , il ministro del Lavoro e del Welfare del Movimento 5 Stelle , qui le sue proposte, , l'uomo indicato da Luigi Di ...

Lombardia : Sala - polemiche assessori? non entro nel merito - ma ora al Lavoro : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - "Bisogna mettersi a lavorare velocemente, non voglio entrare nelle scelte e nelle polemiche che ci sono state". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in relazione alla nuova giunta di Palazzo Lombardia. A margine della presentazione della nuova edizione della Arch We

Il M5s rilancia le politiche sul Lavoro - Tridico 'Ripristiniamo l articolo 18' : Bisogna sì fare interventi per far crescere l'economia, 'ma non a pioggia'. Gli investimenti 'devono essere concentrati in settori tecnologicamente avanzati'. Industria 4.0? 'Si va in quella ...

Nascite - Lavoro - ricchezza. Uno studio ci dice come è cambiata la provincia di Trapani : ECONOMIA E lavoro Il taso di occupazione è pari al 34,5% in aumento rispetto al 2001 ma 10 punti percentuali in meno rispetto al 2011. Si riduce il tasso di disoccupazione dal 24,5% al 19,6% però ...

Tunisia : scontri polizia con giovani che reclamano Lavoro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

'2001 : Odissea nello spazio' - il capoLavoro di Kubrick che predisse l'evoluzione della razza umana : 3 aprile 1968: dopo tre mesi di isolamento totale nella sua casa-laboratorio di Abbots Mead, in aperta campagna ma non lontano da Londra, Stanley Kubrick presentò al pubblico e alla critica il suo ...

Lavoro - che fatica : ecco quanti sono i lavoratori italiani stressati e i settori più esposti : ...per migliaia di italiani Lo stress da Lavoro potrebbe diventare un vero e proprio problema per migliaia di individui attivi e avere conseguenze negative sulla rendita e dunque anche sull'economia dei ...

Anche a Pasqua si muore di Lavoro : È terminato l'intervento dei vigili del fuoco di Treviglio e Dalmine all'interno dell'azienda ECB Company srl, dove questa mattina due operai sono morti in seguito all'esplosione di un'autoclave per ...

Uomini e Donne - Clarissa Marchese : il nuovo Lavoro a Miami : Uomini e Donne, Clarissa Marchese: che lavoro fa a Miami Da qualche mese Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne, vive a Miami. Miss Italia si è trasferita negli Stati Uniti per seguire il fidanzato Federico Gregucci, che ha trovato lavoro come allenatore nella Juventus Academy. Dunque, l’ex corteggiatore del Trono Classico continua a […] L'articolo Uomini e Donne, Clarissa Marchese: il nuovo lavoro a Miami proviene da ...

SPILLO/ 1. Se le imprese più innovative al mondo sono quelle che uccidono il Lavoro : Boston consulting group ha stilato la classifica delle dieci aziende più innovative del mondo. Non ce n’è una manifatturiera e hanno pochi dipendenti. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 09:11:00 GMT)LA STORIA/ "Con le fiabe ho raccontato ai miei figli il mio fallimento e la mia fortuna", di A. ViscontiALITALIA/ Cdp e la "nuova Iri" impossibile da realizzare, di S. Luciano

Frizzi - Milly Carlucci : “Ballando ci sarà - è Lavoro che facciamo per l'azienda” : "Pian piano ci siamo messi in moto. Ieri ci siamo domandati come fare per tornare in onda, ma ci sono obblighi aziendali. 'Ballando' è un lavoro che facciamo per l'azienda, non un passatempo nè un divertimento. Quindi...

Maternità e Lavoro : che cosa succederebbe se non ci fossero i nonni? : Raccontano le statistiche che i nonni, in Italia, gestiscono i nipoti fino a 13 anni nell’86,9% dei casi. È una gestione pratica (dal recupero a scuola all’accompagnamento dei iccoli in piscina), ma anche economica. Secondo i dati Ocse gli over 65 hanno un reddito pari a coloro che lavorano. Più alto ancora se si considera la fascia 66-75 anni. Il 63,2% delle famiglie italiane ha la pensione di nonno e nonna che vale oltre la metà della ...