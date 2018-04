Lavoro - boom di giovani imprese agricole : Italia leader in Europa : In tempo di crisi funziona sempre di più il binomio giovani-terra . L'Italia con 55.121 imprese agricole Italiane condotte da under 35 è " ricorda Coldiretti " al vertice in Europa nel numero di ...

Lavoro : cresce l'occupazione ma non tiene il passo del PIL. Boom di contratti a termine : 20 marzo 2018 - , Teleborsa, Sono ancora dati in chiaroscuro quelli che fanno il punto sul mondo del Lavoro in Italia . Buone notizie per l'economia italiana, mentre il Lavoro, in lieve crescita, rincorre a fatica il Pil , senza ancora riuscire a tenere il passo. Boom , DI CUI C'E' POCO DA VANTARSI, DEI contratti A termine Come sempre, il ...

Cerchi Lavoro? Dopo il boom - M5S assume : Per i giornalisti per da inserire nell'area commissioni parlamentari i requisiti sono gli stessi e si richiede di specificare l'area di competenza , ambiente, economia, etc, . I candidati in possesso ...

Lavoro : indeterminati giù - boom a termine : 17.08 Alla fine del 2017 nel settore privato il saldo tra assunzioni e cessazione dei rapporti di lavori è pari +488.000 rispetto al 2016. Lo comunica l'Inps. Scorporando i dati tuttavia si nota che l'incidenza dei contratti indeterminati si ferma al 23% rispetto al 2015 quando furono il 42% del totale grazie ad un esonero contributivo triennale. Nello specifico nel 2017 i tempi indeterminati sono pari a -117mila;+58mila apprendistato;+10mila ...

Inps : nel 2017 crescono i posti di Lavoro - ma è boom tempo determinato : Nel 2017 si è registrata una crescita di occupazione di quasi mezzo milione di posti di lavoro , relativi però soprattutto a contratti a tempo determinato. Secondo i dati Inps, infatti, "si registra ...

Lavoro - Inps : +488mila posti nel 2017 - boom contratti a termine : Roma, 22 feb. , askanews, Nel 2017 calano le assunzioni a tempo indeterminato, boom invece dei contratti a termine. E' quanto rileva l'Inps nell'osservatorio sul precariato. Nel settore privato si ...

Portogallo dei miracoli : crescita superiore all'Europa - mercato del Lavoro in pieno boom : L'economia sta crescendo a ritmi superiori a quella di altri partner europei, facendo ora del Portogallo uno dei paesi più promettenti dell'Eurozona. Nel 2017 anche il comparto del debito pubblico ha ...

Turismo - è boom in tutt'Italia : aumentano fatturato e posti di Lavoro [DATI] : ... 3,5 milioni in più rispetto al 2015, confermando il trend positivo degli anni precedenti L'Italia, grazie ai suoi 53 siti Unesco, è il primo paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-...