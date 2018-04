' L' auto di servizio di De Luca non può viaggiare contromano'

Antonello Venditti e quel servizio della Rai : la Cassazione dà ragione al cantautore : Cinque anni dopo, nell'aprile del 2005, la clip venne mandata nuovamente in onda all'interno di una classifica dedicata ai personaggi più antipatici del mondo dello spettacolo. Antonello Venditti ...

Furti su auto in sosta in aree di servizio - la Polizia di Stato smantella organizzazione criminale : Chieti - Nell’ambito di una complessa attività investigativa, volta al contrasto del fenomeno dei Furti sui veicoli in sosta presso le aree di servizio autostradali presenti sulla A/25, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Chieti, Dott. Isabella Maria ALLIERI, su richiesta del P.M., Dott. Giuseppe FALASCA, ha tratto ...

Consulta respinge dimissioni Zanon. Indagato per peculato sua moglie usava l auto di servizio : ROMA - La Corte Costituzionale ha respinto le dimissioni presentate dal giudice Nicolò Zanon , Indagato a Roma per peculato d'uso. La Consulta ha preso atto dell'intendimento di Zanon, in questa fase, ...

auto contro camion - muore militare donna napoletana in servizio a Caserta : Una donna militare dell'Esercito, Simona Forte, di 27 anni, originaria di Vico Equense, in Campania, è morta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Circonvallazione di Foggia, nei ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Il servizio sul sedicente guaritore Mehaleon : "Le autorità stanno indagando" : Dopo la pausa domenicale, questa sera STRISCIA la NOTIZIA torna nell'access prime time di Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ficarra e Picone.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 21:10:00 GMT)

Furti in auto alla stazione di servizio a Castrocielo : presi due malviventi residenti a Napoli : Razziavano nelle auto all'interno della stazione di servizio Casilina Ovest a Castrocielo sull'autostrada Roma Napoli. Ad arrestare il 65enne calabrese e il 69enne campano, entrambi residenti a Napoli,...

Avis autonoleggio entra nel servizio "Care by Volvo" : Avis Autonoleggio Italia entra a far parte del programma Care by Volvo, la rivoluzionaria formula di utilizzo dell'auto in abbonamento lanciata da Volvo Cars contestualmente al reveal mondiale...

Furti in auto alla stazione di servizio - così agiva senza farsi scoprire : È stato identificato e denunciato per furto dai carabinieri di Susa un 45enne di origine marocchina residente in Valsusa, specializzato in Furti di cellulare su furgoni e auto mentre il conducente del ...

Furti in auto - In manette il terrore delle aree di servizio : Un ladro svelto, uno specialista del jammer, il disturbatore di radiofrequenze con il quale ha messo a segno almeno sette colpi nelle aree di servizio autostradali intorno a Milano. Credenziali di prim'ordine che non sono state sufficienti a garantirgli l'impunità quando gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia del capoluogo lombardo lo hanno sorpreso mentre consegnava a un ricettatore i proventi delle sue scorribande.Jammer maledetto. ...

Fca consegnerà migliaia di Chrysler Pacifica a Waymo per servizio di taxi a guida autonoma : Marchionne, l'amministratore delegato del settimo produttore di auto al mondo, ha spiegato che "al fine di muoverci rapidamente e con efficienza nella guida autonoma, è essenziale avere come partner ...