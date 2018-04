L’app di WhatsApp Business in arrivo anche per Windows Phone e Windows 10 Mobile

Pericoloso WhatsApp Plus : L’app trafuga chat e foto dei suoi utilizzatori : Un nuovo rischio osteggia gli utenti per opera di WhatsApp Plus, una versione modificata dell'app ufficiale che promette l'aggiunta di nuove e più avanzate funzionalità, ma che è anche in grado di mettere le mani sulle vostre conversazioni di chat, foto, e perfino sulla rubrica dei contatti. Stando ad un recente report di Malwarebytes Labs, l'app malevola, che si spaccia per originale, è stata prontamente rimossa da Google Play Store ed App ...

“Le foto del profilo…”. Allarme tra gli utenti WhatsApp : ecco cosa si rischia a causa delle proprie immagini sulL’app di messaggistica : Uno dei dettagli che definisce meglio la nostra personalità in rete, anticipando agli altri informazioni preziose sulla nostra identità e le nostre passioni, è la foto profilo. Un tratto così importante che la scelta, per molti utenti, è particolarmente delicata e richiede minuti, se non ore, di profonde riflessioni. Anche su WhatsApp, dove una delle prime cose che controlliamo nei nostri contatti è proprio quel piccolo riquadro contente ...

WhatsApp vs Chatwatch/ Arriva L’app che ti spia : c'è un modo però per proteggersi : WhatsApp vs Chatwatch: Arriva l’app che ti spia quando sei online e che capisce con chi hai chattato. Una nuova applicazione per “stalkerizzare” i propri contatti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 21:40:00 GMT)

Occhio a Chatwatch - L’app che spia cosa fai su WhatsApp : (Foto: Chatwatch) Era ottobre dell’anno scorso quando parlavamo dell’esperimento dello sviluppatore Robert Heaton, che in poche linee di codice aveva messo in piedi un sistema per tenere sotto controllo le abitudini di connessione dei suoi contatti di WhatsApp, per scoprire quando accedevano alla piattaforma di messaggistica e in una certa misura perfino quando andavano a dormire. Non c’è voluto molto prima che l’idea ...

WhatsApp sta sviluppando L’app per KaiOS e continua a lavorare agli adesivi : Dopo Facebook, che ha realizzato da poco una versione della propria app per KaiOS, anche WhatsApp sta effettuando la stessa operazione, come testimoniano alcune righe di codice trovate nella versione Windows dell'app. L'articolo WhatsApp sta sviluppando l’app per KaiOS e continua a lavorare agli adesivi proviene da TuttoAndroid.

“Cancellatevi da Facebook” - L’appello del co-fondatore di WhatsApp dopo lo scandalo Cambridge Analytica : L'hashtag #deletefacebook è sempre più virale, dopo la tempesta che si è abbattuta sul social network con lo scandalo del maxi furto di dati da parte di Cambridge Analytica, la società che ha aiutato Donald Trump a prendersi la Casa Bianca. Tra i molti utenti che hanno condiviso tweet e post con questo hashtag, però, ce n'è uno destinato a far più rumore degli altri: si tratta di Brian Acton, ...

WhatsApp è L’app più usata in Italia : (Foto: Vincos.it – Vincenzo Cosenza) Gli Italiani preferiscono WhatsApp e, almeno da mobile, non c’è Facebook che tenga. Questo è quello che emerge dalla classifica delle applicazioni più utilizzate su scala mondiale – in termini di utenti attivi al mese – stilata dall’analista Vincenzo Cosenza che ha utilizzato i dati forniti da AppAnnie (azienda di monitoraggio degli app store) sulle applicazioni più utilizzate nel 2017 in 25 ...

“Invisibili!”. WhatsApp - ecco la novità più attesa. Un altro modo (quando serve) di usare L’app di messaggistica : Chattare su WhatsApp nel totale anonimato adesso è possibile. Come? Semplice, basta creare dei profili invisibili e il gioco è fatto. Tranquilli, non è fantatecnologia, si tratta solo di seguire un piccola guida e i risultati saranno stupefacenti. Sarete avvolti da un mantello di invisibilità che renderà impossibile spiarvi. “Per profili invisibili WhatsApp – scrive Lorenzo Renzetti in un lungo articolo su wordsmart.it – si ...

WhatsApp Beta introduce la possibilità di controllare i dati personali raccolti dalL’app : Con WhatsApp Beta è stata introdotta una nuova feature che permette agli utenti di visualizzare e scaricare i dati ad essi relativi raccolti dall'app L'articolo WhatsApp Beta introduce la possibilità di controllare i dati personali raccolti dall’app è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Da Whatsapp L’appello sui cuccioli labrador donati : bufala Golden Retriever o tragico 13 febbraio? : Sta girando parecchio in queste ore, come constatato anche dal sottoscritto, la catena Whatsapp con cui si parla di cuccioli labrador dati in regalo. Immediatamente in tanti si sono chiesti se si tratti di una bufala Golden Retriever, o al contrario se c'è da preoccuparsi in vista del 13 febbraio, in quanto la foto che ritrae l'annuncio in questione ci dice che in caso di mancato padrone individuato entro quel termine dovremo fare i conti con la ...

Whatsapp - la truffa del messaggio che non disattiva L’applicazione - ma si introduce ovunque : Occhio al messaggio truffa che potrebbe arrivare su Whatsapp: “Controlla le tue informazioni su Whatsapp. Il tuo account Whatsapp verrà disattivato, controlla le tue informazioni”. È tutto falso. L’allerta su Commissariato di PS On Line della Polizia Postale: non procedete né condividete, in realtà, si tratta di una truffa… Provocare una gesto istintivo nell’utente del servizio di messaggistica (utilizzato da tutti ...